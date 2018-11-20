北京：部分加油站升级改造 为出租车开设专用道

原标题：部分加油站升级改造
本报讯（记者孟环）最近不少加油的车主发现，部分中石化加油站或关停改造、或升级改造完毕。有的加油站还专门设置了出租车加油专用道或专用加油机，92号汽油零售价更是比社会车辆便宜8毛钱。
“这是根据安监局和环保局的要求，有的加油站做了提升改造，有的加油站已经停业整改，明年就应该都改造完了。”一位中石化加油站工作人员告诉记者。记者发现，这些升级改造的加油站主要集中在三环到五环区域。油客网相关数据显示，东城区的中石化富友加油站、崇文门加油站；西城区的中石化太平湖加油站、西便门加油站等，都已设出租车专用加油机及加油枪。记者在中石化北京站加油站看到，这里的加油站焕然一新，写有“重装开业、欢迎光临”字样的红蓝彩旗围绕着加油站，其对面不远处的中石化崇文门加油站，则更是醒目地设置了“出租车专用加油机”，92号汽油零售价比社会车辆加油时要便宜8毛钱。“有的中石化加油站是便宜5毛，有的之前还便宜过1块钱之多。”一位出租车司机告诉记者。
据了解，按照北京市安监局要求，北京市将在全国率先执行新国标《汽车加油加气站设计与施工规范》，所以要对市区加油站进行改造，重点包括卸油防满溢措施、液位监测系统、双层管道、紧急切断系统、防渗措施等。
本市共有加油站1000余座，从2014年至2017年已改造完成700多座。而中石化北京加油站升级改造，大部分正是因为要“双罐双管”，到明年，基本都会改造完毕。J147
白继开摄J213
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