昨日，华商报记者从第三方数据平台融360获悉，上周银行理财平均预期年化收益率为4.36%，较前一周下降了0.07个百分点，降幅较大，再创年内新低；平均期限为168天，较前一周增长了2天。值得注意的是，保本理财逐步退出，部分结构性存款预期收益超10%。
数据显示，上周银行理财收益率下跌0.07个百分点至4.36%，不仅是年内最低水平，也是去年6月以来的最低水平，为近18个月新低。业内分析，理财收益下降在预期之内，不过近一个月降幅有点超乎预期。
值得注意的是，保本理财占比持续下降。上周保证收益类产品100款，平均预期收益率为3.98%，保本浮动收益类产品382款，平均预期收益率为3.75%，非保本浮动收益类产品1408款，平均预期收益率为4.57%，还有159款产品未披露预期收益率。
融360分析师刘银平分析，保本理财产品占所有披露预期收益率产品的25.50%，较前一周下降了1.77个百分点。虽然3个月内产品占比暂时停止下降，但是今年以来保本理财占比却一直在匀速走低，逐步退出市场。
需要注意的是，上周结构性存款发行量为75款，较前一周增加了15款，近期发行量相对平稳，不像上半年那样大幅上涨。结构性存款的平均预期最高收益率为4.02%，较前一周下降了0.27个百分点，其中人民币结构性存款平均预期最高收益率为4.25%。
刘银平分析，结构性存款发行平稳，部分收益较高，但建议大家在购买之前还是要仔细查看产品说明书，搞清楚产品的计息规则。比如某银行的结构性存款平均预期收益率最高，为5.41%，主要是由于“聚赢股票”和“聚赢汇率”系列的结构性存款最高预期收益率在10%以上，但最低收益率仅2%，所以投资者在购买此类产品的时候要注意其收益率区间。
对于银行理财后市，业内人士认为，银行理财收益率仍然处于下滑趋势。刘银平分析，11月银行没有考核压力，且市场流动性充足，银行理财收益率还是以下行为主。
“大趋势是市场不缺钱，所以收益率下行是必然的。”某股份制银行西安分支行行长贺磊认为。 华商报记者 李王艳
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