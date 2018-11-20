原标题：保姆工作期间受伤责任该谁承担？

据《重庆晨报》报道，重庆市沙坪坝区的余老太今年76岁，老伴86岁，已卧病在床很多年。由于儿女工作太忙，自己没法照顾老伴，她一直请保姆照顾老伴。2017年7月，余老太家先前聘用的保姆家中有事辞职，余老太便通过中介找到了北碚区62岁的陈某做保姆，双方口头协议了工作事项并立了字据。

2017年7月22日是陈某到余老太家工作的第一天，没想到当晚陈某在照顾余老太老伴翻身时受伤。经医院诊断，陈某腰1椎压缩性骨折，同时还有骨质疏松、退行性病变等旧疾。送医后，余老太垫付了1万元医药费，但医院治疗要3万余元，陈某家人要求余老太继续支付余下的费用，余老太觉得自己很委屈，认为对方在“碰瓷”，拒绝支付。此后，陈某一家将余老太起诉至法院，要求余老太赔偿各种损失88555元。日前，沙坪坝区法院一审认定陈某与雇主之间存在劳务关系，陈某工作时受伤，按照过错责任比例，判决雇主承担40%责任，赔偿保姆35422.13元；保姆明知自己年龄较大、存在旧疾，仍前往雇主家中从事护理工作，属于自冒风险，承担60%责任。法院同时认为，余老太从中介处获取陈某的信息后，未按约定与陈某、中介公司签订三方合同，而是直接与陈某建立联系，因此，中介不承担责任。一审判决后，陈某、余老太均不服，提起上诉。案例2

保姆工作时摔伤

雇主赔偿10.3万余元 据《江南都市报》报道，李氏三兄妹系江西省芦溪县人，为照顾年岁已高、生活不能自理的母亲程某，2017年4月，三兄妹雇请保姆全程照顾母亲。2017年5月，保姆在程某家中从事劳务时摔倒致腿部骨折，后送医治疗。2017年10月，保姆将程某及其子女起诉至芦溪县法院，要求赔偿各种损失十余万元。法院最终判决程某及其子女赔偿保姆10.3万余元。判决生效后，保姆多次催收赔偿款未果，2018年2月，保姆向法院申请强制执行。近日，李氏三兄妹将10.3万余元全部支付给保姆，案件执行完毕。

说法给保姆买保险、做体检可降低风险和损失

保姆工作时受伤，责任谁来承担？为避免损失，请保姆时，雇主应采取哪些预防措施？华商报记者采访了相关律师。

北京市京师律师事务所合伙人谌江涛认为，关键要看保姆是怎么请的。如果保姆是直接通过劳务市场或者熟人介绍、雇主直接请的，劳务费直接付给保姆，那么雇主就与保姆之间形成了劳务关系。《侵权责任法》第35条规定：个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。上述情况，一般雇主无法证明自己没有任何过错，通常都会被判承担一定的责任。

谌江涛说，如果雇主直接与家政公司签订服务合同，费用支付给家政公司，保姆由家政公司派出，这种情况下，雇主与家政公司形成的是服务合同关系，保姆在工作期间受伤，雇主一般无需承担责任。但需要提醒的是，雇主如果与家政公司签订的是中介合同，即家政公司只负责推荐保姆，保姆工资由雇主发，保姆与雇主间建立的还是个人之间的劳务关系，保姆工作期间受伤，雇主一般还是要承担赔偿责任的。

为了避免类似问题，谌江涛提醒，请保姆时雇主应该与家政公司签订服务合同，并且在合同中约定，保姆在工作期间受伤，自己不承担责任，避免直接与保姆之间形成个人劳务关系。

河南豫龙律师事务所律师付建、陕西仁达律师事务所律师梁广玄介绍，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11条，雇员在从事雇用活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇用关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿，即雇员因劳务或从事雇佣活动而使自身遭受损害的，雇主要承担无过错责任。换言之，即使雇主无过错，也要承担相应的责任。当然，保姆作为长期专门从事家庭服务人员，也未尽到必要的谨慎义务，对其自身遭受的伤害亦有过错，因此双方应按过错比例承担责任。

付建称，如保姆主观上有故意或重大过失，则雇主可以免责。另外，保姆工作时意外受伤是否属于工伤，要看具体情况。如果保姆是由家政公司委派，属于家政公司的员工，其与家政公司之间是劳动关系，工作中受伤应属于工伤，享受工伤保险待遇。

付建同时提醒，雇用保姆时，双方都应签订协议，明确雇用者身份，是否存在重大疾病隐瞒，明确报酬、结算方式，明确危险作业告知义务，以及出现后果雇用双方是否需要承担责任等。另外，选择正规的家政公司雇请保姆，或者给保姆买一份保险，做一次全面体检，能最大限度地降低责任风险，避免不必要的纠纷和损失。

梁广玄则强调，雇主请保姆时应该对保姆进行必要的了解，比如病史、健康状况、劳动技能等，可以带其做全面的体检，避免不必要的麻烦和损失。另外，保姆在从事有一定危险的工作比如高空擦玻璃时应为其提供充分的劳动保护措施。为保姆购买与工作相适应的人身意外伤害保险，可以有效避免损失。此外，家政服务公司等相关服务单位，在招收保姆时一般会有年龄限制，但法律没有对保姆的年龄上限做出限制，考虑到保姆的工作特点，市民应尽量请年龄60岁以下、身体健康、腿脚灵便的保姆，可以大大降低工作中发生事故的几率。 华商报记者 陈有谋

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