原标题：*ST长生存被强制退市风险

近日，沪深交易所发布了修订后的退市规则，明确了重大违法强制退市的具体违法情形和实施程序，新增社会公众安全类重大违法强制退市情形。11月19日，*ST长生按照公告于当日上午开市起停牌。*ST长生也发布关于停牌暨风险提示的公告称，根据相关规定，因长春长生的违法行为，公司存在被暂停上市或终止上市的风险。为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经申请，公司股票于2018年11月19日（周一）上午开市起停牌。

财经评论人士皮海洲分析，市场投机力量不顾善意提醒，对*ST长生股票的疯狂炒作，将自身置于巨大的风险中，*ST长生遭遇强制退市，这个教训来得非常及时，会让投资者逐步成熟起来。 华商报记者 黄涛

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