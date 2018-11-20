原标题：北京市发改委：居民水气停车三项证明取消

原标题：北京市发改委：居民水气停车三项证明取消

北京晨报记者11月19日从北京市发改委获悉，为减证便民、优化服务，自11月13日起，北京市已取消居民用水、用气、停车三项涉及群众的办事证明。

首先，取消居（村）委会对多人口家庭开具证明规定。《关于北京市居民用水实行阶梯水价的通知》和《关于建立居民生活用气阶梯价格制度的通知》中原来由供水、供气企业根据用户提供的居民户口簿或居（村）委会提供的实际居住证明，直接认定用水、用气阶梯量的要求，修改为申请人向供水、供气单位提交居民户口簿或由供水、供气单位调查核实办理。居民用水、用气阶梯价格多人口家庭优惠政策不作调整。

其次，取消居住地相关部门开具的优惠停车证明。按《关于本市停车收费管理有关问题的通知》规定，停车资源紧张、停车矛盾突出的部分居住区，经区有关部门确认并公示，可以在居住区周边占道停车场划定一定区域，当地居住区的居民凭有效证明在此停车，收费标准按照不高于夜间收费标准执行。其中，相关证明由申请人按照各区要求提交身份证、小客车行驶证、居住房屋产权证等能够确认居住地真实信息的相关证件（凭证），各区交通部门内部调查核实后办理。

(责编：赵爽、仝宗莉)