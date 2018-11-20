【聚焦自贸区建设5周年】国际贸易“单一窗口”建设释放更多红利

一点接入、一站式办理，从“串联式”申报，到一次性、同步化“并联式”流程再造……作为一项发端于自贸试验区、颇具代表性的制度创新，国际贸易“单一窗口”不仅成为自贸区建设的“标配”之一，还有力助推了我国国际贸易监管体系与国际接轨，成为打造国际一流营商环境的突破口和重要抓手。

对于很多“老外贸”来说，以前最头疼的要数准备报关材料，不仅手续繁琐、费时费力，还要在海关、商务、边检等多个口岸部门之间来回跑。“眼看货物堆在货场上却上不了船，多耽误一天就要多损失几千美元，着急啊！”这样的吐槽并不少见，如何最大限度地简化企业申报流程、促进贸易便利化，成为口岸各部门共同面临的新课题。

2014年6月，在上海自贸区成立不到9个月，国际贸易“单一窗口”试点在上海洋山保税港区正式启动。从一开始，该试点就围绕打造可复制可推广“制度高地”的任务先行先试，彻底摒弃了“政策洼地”的传统思维，为全国自贸区建设及新一轮全面深化改革提供制度示范。

试点成效如何？企业说了算！国际贸易“单一窗口”采用互联网接入，企业可随时随地录入申报数据，不仅减少了重复录入工作、降低了企业成本，还大幅提升了通关效率，让企业得到满满的获得感。

“我国是全球贸易大国，通过‘单一窗口’建设，能够极大提高国际贸易供应链各参与方系统间的互联互通，进一步促进政府职能转变，优化口岸管理和服务机制，释放更大的改革红利。”国际贸易“单一窗口”建设工作组组长、国家口岸管理办公室主任张广志说。

依托各自贸区良好的平台支撑，国际贸易“单一窗口”建设不断加快，并逐步实现了从“方言版”向“标准版”的升级。

据悉，“单一窗口”目前已实现与25个部委的系统“总对总”对接，提供了货物申报、舱单申报、运输工具申报、展览品申报、许可证件申领、原产地证书申领、企业资质办理、查询统计、出口退税、税费支付、加贸保税、跨境电商等12大项基本功能，满足海运、空运、公路等各种口岸类型和特殊监管区、自贸试验区、跨境电商综试区业务办理，实现“一点接入、一次提交、一次查验、一键跟踪、一键办理”。

值得称道的是，“单一窗口”全部实行免费申报制度，所有企业通过“单一窗口”申报全部免费，赢得了企业的普遍点赞。截至目前，“单一窗口”单日申报量已突破86万票，主要申报应用率提升至80%，累计注册用户60万余家，总申报业务量超过1.45亿票。一方面通过打造国际贸易“单一窗口”，为企业降低通关成本，提升贸易便利化水平，另一方面借助流程再造和大数据分析，提高口岸职能部门的风险防控能力，强化贸易监管效能。据统计，在国际贸易“单一窗口”使用之前，在进出口环节仅海关需要验核的各种监管证件达86种，涉及19个部门。从11月1日起，进出口环节46种监管证除保密需要等特殊情况外，其余全部实现联网核查。

据海关总署口岸监管司有关负责人介绍，企业用户可直接登录“单一窗口”门户网站线上申请，发证部门审核通过后将证书电子数据传输到海关，并在通关环节实现与报关数据的自动比对、智能验核，审核结果再统一通过“单一窗口”反馈给企业，实现了监管证件申报、审核、通关和反馈的全流程网上办理。

目前，以对标国际为核心的自贸区海关监管制度已基本确立，贸易便利化水平进一步提高。来自上海自贸试验区的“先进区、后报关”“自行运输”“批次进出、集中申报”等多项海关监管创新制度已率先对接世贸组织《贸易便利化协定》，通关无纸化率从自贸区挂牌时的8.4%大幅提升至90%以上。在普华永道、上海美国商会等机构调查中，“先进区、后报关”制度被企业评为最重要、企业受益最广、影响力最大的自贸试验区改革之一。（经济日报·中国经济网记者 顾 阳）

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