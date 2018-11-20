新华社北京11月19日电题：助力民营企业更好发展——国家税务总局推出26条措施持续为民营企业优化税收营商环境

新华社记者郁琼源

记者19日从国家税务总局了解到，国家税务总局近日印发了《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出“认真落实和完善政策，促进民营企业减税降负”等5个方面共26条具体措施，精准助力民营企业实现更好更快发展。

通知将进一步促进民营企业减税降负放在首要位置，要求各级税务机关要坚决贯彻依法征税的组织收入原则，坚决不收“过头税”，坚决落实减免税政策，对符合享受税收优惠政策条件的民营企业与其他纳税人一律平等对待。

“一直以来，税务部门都坚持对民营企业一视同仁，今年前三季度，以民营企业为主体的小微企业共享受减税1437亿元，同比增长41.3%。”税务总局政策法规司负责人黄运介绍，通知明确，各级税务机关要依法依规执行好小微企业免征增值税、小型微利企业减半征收企业所得税等主要惠及民营企业的优惠政策，确保民营企业应享尽享。

对于民营企业普遍关心的社保费负担问题，通知进一步明确，税务总局将积极配合有关部门研究提出降低社保费率等建议，确保总体上不增加企业负担，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。

通知强调，各级税务机关在社保费征管机制改革过程中，要确保缴费方式稳定，积极配合有关部门合理编制体现减费要求的社保费收入预算，严格按照人大审议通过的预算负责征收。对包括民营企业在内的缴费人以前年度欠费，一律不得自行组织开展集中清缴。

通知指出，税务总局将配合有关部门抓紧研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议，统筹提出解决税制改革和推进过程中发现问题的建议；并且要根据公开征求意见情况，配合有关部门抓紧对个人所得税6项专项附加扣除的政策进行完善。

“我们还将进一步加强税收政策宣传辅导力度，做到系统辅导与专题辅导相结合，动态编写、修订和发布《税收优惠政策汇编》及分类别的税收优惠指引，帮助包括民营企业在内的广大纳税人熟悉掌握、用足用好相关优惠政策。”税务总局纳税服务司司长孙玉山介绍，按照通知要求，税务部门将开展新一轮针对民营企业的大调研、大走访活动，广泛收集涉税诉求。

通知明确，要进一步清理税务证明事项和精简涉税资料报送，拓宽一次办结事项。实现2018年底前，税务总局再取消20项涉税证明事项，实现50%以上涉税事项一次办结，按照世界银行营商环境报告的纳税时间标准，2018年再压缩10%以上；2019年，对民营企业等纳税人向税务机关报送的资料再精简25%以上，实现70%以上涉税事项一次办结；在税务注销等环节推行“承诺制”容缺办理，凡符合条件的民营企业等纳税人，如相关资料不全，可在其作出承诺后，即时办理相关业务。

通知指出，积极推进电子办税，2018年底前，推出实施全国范围规范统一的优化版电子税务局，实现界面标准统一、业务标准统一、数据标准统一、财务报表转换等关键创新事项统一的优化版电子税务局，进一步拓展“一网通办”的范围。

税务总局征管科技司司长饶立新介绍，在缴退库方面，尽快推进税收电子退库全联网、全覆盖，实现申报、证明办理、核准、退库等业务网上办理，提高资金退付和使用效率，增强民营企业等纳税人的资金流动性。

为进一步畅通税企沟通渠道，通知要求，各级税务机关要会同工商联和协会商会等，经常性通过召开座谈会等方式，面对面征询民营企业意见。

此外，为切实保障纳税人正常生产经营，通知强调要根据纳税人实际经营情况，合理确定增值税发票领用数量和最高开票限额，切实保障民营企业正常生产经营所需发票，严禁在发票领用中对民营企业设置不合理限制，除税收征管法规定的情形外，不得停供发票。

针对当前不少民营企业面临的融资难问题，通知要求，各级税务机关要联合银保监部门和银行业金融机构，进一步深入开展“银税互动”活动，并由“线下”向“线上”拓展，鼓励和推动银行依托纳税信用创新信贷产品，深化税务、银行信息互通，缓解小微民营企业融资难题。

为进一步支持新经济、新业态、新模式发展，通知要求各级税务机关要切实执行好跨境电商零售出口“无票免税”政策，落实鼓励外贸综合服务企业发展的措施，积极支持市场采购贸易方式发展，助力民营企业增强创新能力和核心竞争力。

通知提出保障民营企业合法权益，加强税收规范性文件的公平竞争审查，进一步规范税务检查，充分保障民营企业法律救济权利。

(责编：白宇)