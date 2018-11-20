高平市税务局“三抓三问”推动入企服务持续升温

人民网讯（通讯员 张磊杰）为让纳税人感受到机构改革后带来的参与感、便捷感、获得感。高平市税务局抓实、抓细、抓优万名税务干部入企服务专项行动，多渠道、多角度问需问计问效于纳税人，内优服务、外塑形象，不断提升纳税人满意度和获得感。

全员入企“大走访”，抓实入户入心使问计有温度。大力组织开展万名税务干部入企服务暨支持经济转型发展“1+7+3”行动，“1”是开展万名干部入企专项服务，“7”是围绕、“小升规”“专精特”企业、出口退税企业、科技中小型企业、“双创”企业等七大领域强化税收政策落实，“3”是紧紧围绕当前全国范围内开展的扫黑除恶专项斗争、污染防治攻坚战和打击骗税虚开专项行动，打响“三大战役”服务国家重大发展战略。在大走访、大调研、大练兵过程中，以纳税人需求为导向，由局领导带队，抽调各科室、稽查局等业务骨干组成55个走访小组，分组到户，责任到人，逐户走访企业。广泛宣传简政减税降负等改革新举措、新成效，让企业更了解改革、支持改革，进一步凝聚税企共识，获得了广大纳税人的频频点赞。截至目前，通过“面对面”提供政策咨询、“点对点”收集意见和建议，累计走访纳税人238户，重点企业走访面达到100%，搭建起沟通顺畅的税企桥梁。

搭建政策“辅导站”，抓优宣传培训使问效有力度。借助“大调研大讨论”的活动平台，组建了一支流动税收辅导队伍，根据宣传辅导对象实际业务所涉及的各项税收政策和应享受的税收优惠政策，制作个性化政策包，有效提升纳税人对政策的掌握程度，确保政策红利应享尽享。打造精品纳税人学堂，在充分挖掘税收业务骨干授课的基础上，推出“名师大讲堂”精品课程，引进税务名师、行业专家开展业务培训。截至目前，共为630余位纳税人提供线上线下、一对一等方式的政策辅导，为纳税人传递真诚优质的税收知识，确保纳税人及时了解政策和政策执行到位。

聚焦办税“难堵痛”，抓细反馈诉求使问需有深度。围绕优化税收营商环境、规范税收执法等多项重点精心制作企业调查问卷，在走访过程中向纳税人征求意见建议，详细掌握纳税人在办税过程中遇到的痛点、难点、堵点。畅通“13510”快速反应机制，能现场解决的问题及时回应、限时办结，不能立即解决的，列出整改台账，明确落实问题的责任部门和责任人，责任部门及时提交推进过程中存在的问题和相关问题的解决进展情况，全力推进优化措施落实工作。截至目前，共计收到意见和建议58条，现场解决56条，列入跟踪反馈2条，反馈率达到100%。

(责编：白宇)