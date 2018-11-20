原标题：“二孩经济”大爆发！为夺3万亿市场，商家花样抢食！掘金机会曝光了↓

近期，二孩概念板块相关上市公司相继发布了第三季报和年报预告，具备一定竞争力的公司业绩增长明显。同时，从2018年到现在二孩板块整体走势也呈现上扬态势，那么，投资者究竟该如何把握二孩板块带来的投资机会呢？

二孩政策放开 高技能月嫂受市场青睐

这几年月嫂越来越多走进了人们的生活，而且由于二孩政策的放开，市场对月嫂的需求也是与日俱增并且专业化、技能高的“多面手”月嫂更是受到市场的青睐。

在深圳一家月嫂培训中心，记者看到了张女士，她正在为明年五月份即将出生的第二个孩子寻找合适的月嫂。张女士告诉记者，自己已经去了四五家月嫂公司，但要找一个经验丰富的技能型月嫂还是很难，一般都要提前半年预定。

张女士：感觉大家都希望找一个技能强一些的月嫂。我比较注重月嫂会照顾宝宝，月子餐要做得比较好。我更关注时尚，还比较关注产后修复，走了四家，技能型的月嫂实际上比较紧俏。

据了解，市场旺盛的需求和薪资待遇的提高，吸引着越来越多的女性选择加入月嫂这一行业。面对日益加剧的市场竞争，不少月嫂开始学习更多新的知识和技能。

月嫂 付冬梅：要给自己充电。比如，看一些视频、到公司参加补习班、学习产后的康复和催乳，不断提升自己的技能。这样，在上单的过程中，才能得心应手满足客户的要求。

深圳优月之家母婴护理中心总经理 万涓：以前客户只要求有月嫂证就行了，现在的客户还要求有营养师证、产后修复证，还有催乳师证书。

“二孩经济”催生消费红利 月子中心迎来发展机遇

随着我国开始全面实施符合条件的夫妇允许生育“二孩”的政策，计划生育时期所积攒的生育需求将逐步释放，许多妈妈从“想要二孩”成为“有二孩”。随着“二孩”数量猛增，月子中心这类母婴服务机构也迎来了“春天”。

据了解，国家全面放开二孩政策背后催生出了巨大的市场需求，以专业护理迎合了这一需求的月子中心，也成为了更多准妈妈的选择。

沈盈盈是深圳一家月子中心的负责人，她告诉记者，两年前她在二孩出生的时候也选择到月子中心接受更为专业的护理。随着身边越来越多的二孩妈妈开始选择月子中心，沈盈盈认为全面二孩政策带来了很多的新机遇。于是在2017年，沈盈盈找到了业内有着丰富经验的合伙人后，也开始进入这个领域。

深圳安馨阁母婴健康管理有限公司总经理 沈盈盈：首先，就是国家二孩政策的开放，对二孩的生育非常鼓励；另外，随着几十年的发展，大家都明白母婴行业，已经达到了万亿的市场；第三，就是像我这样的二孩妈妈，还有更年轻的妈妈，她们的消费观念在不停地升级，选择更加专业的机构进行护理。

记者走访多家月子中心了解到，这两年来月子中心坐月子的妈妈逐渐增多。尤其是今年，增加势头更加明显。

深圳安馨阁母婴健康管理有限公司副总经理 耿璐：随着二孩全面放开政策的开放，2017年的二孩妈妈，在月子会所坐月子的比例有了比较明显的上升，2017年大概能够达到40%。到了2018年就会有一个更加迅猛增长，现在的二孩妈妈，在我们会所内的比例大概达到60%以上。

深圳安瑞丽月子会所运营总监 裘炎：在2017年以前，一胎的妈妈会比较多，通常集中在90后、80后。当二孩放开以后，基本上在2017年底和2018年初，很多70后的妈妈加入了这个队伍里。

从国家卫生健康委发布的数据来看，2017年全国新出生婴儿数为1758万人，二孩占比超过50%。业内人士分析认为，我国月子中心行业仍处于起步阶段，虽然市场渗透率较低但增速很快，具有相当大的市场潜力。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国月子中心行业市场需求与投资规划分析报告》显示，从2010到2016年，我国月子中心市场规模复合增长率达41.6%，预计到2022年突破320亿元。

月子中心竞争激烈 专业化精细化服务成破局关键

二孩经济催生消费红利，消费升级让产妇对月子期护理有着旺盛的需求。近年来月子服务行业的发展机遇吸引着越来越多的人涌进这个行业，让竞争日益激烈。月子中心不但注重从业者素质和服务能力，也更加强调月子中心的品牌及口碑。

近年来，随着资本的大量涌入，月子会所行业的竞争进入白热化阶段，有的甚至打起价格战，靠低价赢得市场。业内人士告诉记者，面对日益上涨的房租和人工成本，月子会所行业经营者的压力与日俱增。

深圳安瑞丽月子会所总经理 张也弛：房租的成本是每年都按照大概10%至20%递增的，人工成本也会有不同程度的增加。前几年，我们用人成本大概会是在5000元左右，现在的用人成本，基本上可以去到7000至8000元。

深圳安馨阁母婴健康管理有限公司总经理 沈盈盈：经营者面对这种压力，需要经历着不停地创新求变，才能在这个市场上赢得一席之地。

据了解，由于经济的增长与健康意识的提升，年轻一代的妈妈对孕期和产后体验要求更高，尤其是很多生了二孩宝宝的妈妈，对产后身材的康复护理愈发重视。

深圳安馨阁母婴健康管理有限公司副总经理 耿璐：以前的月子中心主要是服务妈妈，在产中过程中宝宝的照料，包括预防妈妈的一些月子病。现在我们的产后康复中心，除了注重妈妈身体上的调养以外，我们更注重的是妈妈心理上的康养，包括妈妈的身材管理。我们会用一些科学的手段，来帮妈妈恢复身材，进行心理上的重建，让她能够更好地重新再进入社会，再回归到工作和家庭生活中去。

业内人士认为，随着专业机构和从业者的入场，月子护理服务的全方位提升成为企业发展的硬指标。而高度专业化与服务精细化，已经成为月子中心赢得市场的关键。

从行业发展来看，由原国家质检总局、国家标准委发布的《母婴保健服务场所通用要求》在2017年9月1日起正式实施。该标准针对月子中心等母婴服务保健行业在服务的安全、卫生、专业和舒适等四个方面提出了要求，不仅为月子会所制定了发展标准，同时也为消费者提供了选择依据，推动行业健康规范发展。

母婴电商竞争激烈 大数据助力行业发展

新时代年轻父母消费能力不断增强，育儿观念逐渐改变，中国母婴电商市场发展形态也越来越多样化。这也使越来越多的母婴品牌感受到行业的商机，纷纷入局母婴电商。许多企业借助大数据和强化新产品研发来赢得市场。

面对激烈的市场竞争，一些企业开始使用大数据助力电商的运营系统。消费者关注的热点、服务过程中的问题以及产品的品质等，都能够通过大数据的分析做出精准梳理。

美赞臣公司大中华区总裁 睿恩达：我们使用大数据来确保，可以精准推送正确的信息给到固定的消费者。在任何时候，处在数字化环境中的消费者都会提供有价值的信息告诉你，他们需要什么样的产品，需要什么样的服务，更重要的是，他们的痛点是什么。

据了解，近年来中国城乡居民人均可支配收入持续增长，也带来了消费能力的提升和消费观念的转变，育儿模式更加精细化。与此同时，伴随国内电子商务市场的快速发展，年轻父母对于PC、手机等新兴终端购物渠道的接触不断提升，使他们在互联网和移动购物上的花费持续增长。而新的母婴消费观念和消费方式也正在从一线城市向二、三线城市扩展，不少企业抓住机遇开始加大产品的研发力度。

宝洁公司大中华区品牌公关总经理 刘岚：因为现在有这么多的竞争商品，产品的同质化也是迫使我们要加大研发的力度。在研发方面我们会根据消费者不同场景的使用需求，在家里、在户外，甚至在游泳的时候孩子们需要的纸尿裤不同，我们做了相应的研发。

据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国母婴电商行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》显示，母婴电商交易规模在2014年、2015年分别实现了111.4%、98.3%的快速增长。

随着2016年1月1日起全面二孩的正式实施，婴童数量增加将为母婴电商发展提供新的契机。到2017年，母婴电商行业市场交易规模达到6376亿元，同比增长27.3%。另据儿童产业研究中心预计，2018年中国母婴行业市场规模将达到3万亿元，未来10年将保持20%-30%的高增长率。

中国电子商务协会副会长 单仁：首先一个是人口因素，因为现在的母婴的购买的对象，这些妈妈们都是95后到85后。她们是中国互联网这个环境下成长的一代，当她们的孩子有需要的时候，一定是更多地在网络上去购买；

第二是政策的因素，因为二孩政策使得中国每一年会有机会增加了300万的婴儿，所以这样就使得更多的需求，每年增加300亿的这样一个销售空间；

第三是各个平台在各个品类当中，因为母婴品类属于一个第一个是高黏度的品类，一旦有了购买之后后面有更高的黏度，所以很多的平台他们需要去不断地流量变现，所以推动整个母婴向前走。

二孩板块整体向好 业内提醒注意投资风险

据万得数据显示，截至今年11月13日，已有15家涉足二孩的上市公司发布了2018年年度业绩报告预告，有9家预计净利润增长。

其中，齐心集团预计2018年净利润2.03亿元至2.73亿元 ，同比增长45%至95%；

森马服饰预计2018年净利润13.66亿元至17.07亿元， 同比增长20%至50%；

安奈儿预计2018年净利润7575.67万元至8953.07万元 ，同比增长10%至30%；

中顺洁柔预计2018年净利润4.01亿元至4.54亿元，同比增长15%至30%。

从二孩板块内30家已经披露的2018年三季报来看，净利润增长的有18家。

其中，爱婴室2018年三季报净利润6564万元，同比增长37.84%；

天润乳业2018年三季报净利润1.04亿元，同比增长20.83%；

三元股份2018年三季报净利润1.39亿元，同比增长12.61%。

金元证券投资顾问 徐传豹：我认为相关板块业绩增长的主要原因，还是来自于政策扶持。因为政策改变了前期计划生育的相关政策，放宽以后，相关的行业的市场需求得到了很大提升，而这些上市公司很多都处于行业的龙头地位，受益的程度更大，所以整体来看业绩是实现了较好增长。

专家认为，目前我国出生率持续维持在较低水平，人口结构已经进入到“老龄化”社会。提升出生率，改善人口结构关系到我国长远发展，国家及各级地方政府出台鼓励二孩的政策可能性较大，对母婴、育儿、儿童用品、教育、房地产等行业等上市公司构成利好，其中教育板块估值相对较低，可重点关注。

此外，专家同时认为，二孩板块虽然前景可期，但是投资者也要注意风险，首先行业层面的政策风险，如果政策扶持低于预期，行业增长潜力相对会较小；二是个股的风险。该板块上市公司家数较多，基本面分化较大，高估值品种风险较大。

(责编：赵爽、仝宗莉)