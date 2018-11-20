鹰潭市月湖税务:践行税务精神突出“活实效”

人民网讯（通讯员 周日亮 陈腾林） 鹰潭市月湖区广大税务干部结合工作实际，迅速行动，将践行“中国税务精神”作为助力国地税征管体制改革的重要抓手，化于心，敏于行，多措并举，扎实推进。

一是思想政治建设突出“活”，激发忠诚担当的内生动力。区局党委专门部署、专题调度，通过开设党员微课堂、开展党员活动日、举办专题讲座、干部谈心谈话等各种干部职工喜闻乐见的形式，在全局深入开展中国税务精神宣讲，确保精神入脑入心，夯实思想基础，凝聚改革共识，汇聚改革力量。

二是法治税务建设突出“实”，培育崇法守纪的行动自觉。该局高度重视法制建设，把学法懂法和规范执法列入干部职工的教育培训和日常考核，依托干部网络学院，采取集中学习、个人自学、邀请专家开展法治辅导、举办税法税纪知识竞赛、组织“税法在我身边”征文等方式，不断扩大法治税务的影响力和感染力，增强干部职工的法制意识和法治能力。重点开展遵规守纪宣传教育，尤其是机构改革期间“六大纪律”，做到经常强调，日常提醒；定期组织学习各级通报文件，深入剖析各类违法违规的典型案例，引导干部引以为戒，防范风险，确保不逾矩不违规；持续加大监督执纪问责力度，不定期开展执法监督检查，对执法过程中发现的问题分门别类，销号管理，对涉及违纪违法行为及时纠偏查处，不断提升执法人员法治素养和执法水平，促进执法规范度不断提升。

三是聚焦改革发展突出“效”。严格按照改革与发展“两不误、两促进”要求，将改革作为当前和今后一项政治任务抓实抓细，基于当前，着重长远，统筹推进。区局上下充分履职，一手抓征管体制改革任务，一手抓税收中心工作，做到两手抓两手硬，实现齐步共进。深入落实税务领域“放管服”改革举措，不折不扣落实税收优惠政策，持续提升纳税服务水平和优化税收营商环境，不断增强纳税人获得感和满意度。大力开展“大走访、大调研”行动，深入企业问情、问需、问计，为纳税人提供个性化、菜单式服务，共建和谐良好的征纳关系。全面优化办税大厅基本功能区城和窗口设置，加强前台人员业务培训，简化办税流程，简并办税资料，缩短办税时限，实现纳税人进一个厅、在一个窗口、面对一个税务人员办理所有业务。

(责编：白宇)