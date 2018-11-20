人民网北京11月20日电 银保监会发布2018年三季度银行业主要监管指标数据，数据显示，银行业资产和负债规模稳步增长，继续加强金融服务。

银行业资产和负债规模稳步增长，2018年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产264万亿元，同比增长7.0%。其中，大型商业银行本外币资产98万亿元，占比37.2%，资产总额同比增长6.9%；股份制商业银行本外币资产46万亿元，占比17.3%，资产总额同比增长4.0%。

银行业金融机构本外币负债243万亿元，同比增长6.6%。其中，大型商业银行本外币负债91万亿元，占比37.3%，负债总额同比增长6.7%；股份制商业银行本外币负债43万亿元，占比17.5%，负债总额同比增长3.4%。

银行业继续加强金融服务，2018年三季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额33万亿元，同比增长6.6%。用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额33万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款同比增长19.8%。用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比增长分别为27.2%和39.8%，比各项贷款平均增速高出14.9和27.5个百分点。

信贷资产质量保持平稳，2018年三季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.03万亿元，较上季末增加751亿元；商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点。2018年三季度末，商业银行正常贷款余额106.5万亿元，其中正常类贷款余额103.0万亿元，关注类贷款余额3.5万亿元。

利润增长基本稳定，2018年前三季度，商业银行累计实现净利润15118亿元，同比增长5.91%，增速较去年同期下降1.49个百分点。商业银行平均资产利润率为1.00%，较上季末下降0.03个百分点；平均资本利润率13.15%，较上季末下降0.55个百分点。

风险抵补能力较为充足，2018年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为3.67万亿元，较上季末增加1755亿元；拨备覆盖率为180.73%，较上季末上升2.03个百分点；贷款拨备率为3.38%，较上季末上升0.05个百分点。2018年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.80%，较上季末上升0.14个百分点；一级资本充足率为11.33%，较上季末上升0.13个百分点；资本充足率为13.81%，较上季末上升0.25个百分点。

流动性水平保持稳健，2018年三季度末，商业银行流动性比例为52.94%，较上季末上升0.52个百分点；人民币超额备付金率1.89%，较上季末下降0.29个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为73.55%，较上季末上升1.25个百分点。

(责编：赵爽、仝宗莉)