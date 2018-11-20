原标题：前三季度进出口稳中向好 专家预测:今年我国外贸总额有望创新高

题要：我国进出口保持平稳增长，主要得益于全球贸易持续发展、国内需求稳定增长、一系列稳外贸政策效应持续显现、进出口企业活力迸发、新业态新模式快速发展等积极因素

《中国对外贸易形势报告》指出，2019年中国外贸发展既面临严峻挑战，也蕴含新的发展潜力

商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告（2018年秋季）》（以下简称《报告》）显示，今年前三季度，我国对外贸易保持稳中向好态势，为全年外贸保持增长提供了有力支撑。

有关专家在接受经济日报-中国经济网记者采访时指出，在世界政治经济格局深刻调整、形势更加错综复杂的情况下，今年以来取得的外贸成绩实属不易。不过，在中国经济保持总体平稳、稳中有进发展态势下，结构调整阵痛继续显现，也给中国外贸发展带来了新问题新挑战。

《报告》显示，前三季度，以人民币计算，中国货物进出口总额22.28万亿元，同比增长9.9%。从整体情况看，中国对外贸易保持稳中向好态势，增速总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，发展的质量和效益稳步提升。《报告》认为，我国进出口保持平稳增长，主要得益于全球贸易持续发展、国内需求稳定增长、一系列稳外贸政策效应持续显现、进出口企业活力迸发、新业态新模式快速发展等积极因素。

“今年前三季度，中国外贸表现非常抢眼”，商务部研究院对外贸易研究所所长梁明在接受记者采访时表示，一方面是外贸规模再创历史新高。前三季度，我国外贸进出口总额、出口额和进口额均创下2014年以来新高；另一方面是外贸结构持续优化。前三季度，我国外贸结构得以全面优化。一般贸易出口所占比重同比提高了2.2个百分点，机电产品出口所占比重同比提高了0.7个百分点。此外，我国贸易国别市场分布更加均衡，“一带一路”相关国家占我国进出口总额比重进一步扩大到27.3%，同比提高0.8个百分点。

梁明认为，取得这样的成绩有3个方面主要原因。一是前期系列外贸稳增长、调结构政策持续发挥效力。二是外贸企业自身积极作为。总体而言，我国产业链完整、制造能力强大、产品性价比高优势仍然非常突出，依托这些优势，我国外贸企业不断提高产品竞争力，积极开拓国际市场。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊接受经济日报-中国经济网记者采访时认为，前三季度外贸平稳增长原因是多方面的。一方面，世界经济稳步复苏，国际市场需求稳定。另一方面，我国供给侧结构性改革初见成效，动力转换加快，高新技术产品出口增速和出口占比持续增长。国内市场需求平稳增长，开放力度不断加大，有力促进了进口平稳增长。

《报告》指出，当前世界经济持续增长，国内进口需求稳步扩大，我国外贸具备保持平稳增长的基础条件。前三季度中国外贸进出口较快增长，也为全年外贸保持增长提供了有力支撑。但是，《报告》同时指出，2017年四季度进出口基数较高，将对2018年四季度进出口增速产生一定的不利影响。

倪月菊表示，在前三季度高基数基础上，今年第四季度出口可能会减速。鉴于第四季度有圣诞节和新年的出口刺激效应，减幅应该不会太大。

“由于去年翘尾因素及其他外贸因素影响，预计今年四季度我国外贸增速会放缓，但整体受影响幅度依然不大。”梁明分析认为，预计2018年全年我国外贸总额将创历史新高。不过，梁明也指出，明年我国外贸所面临的环境更加不确定，外贸稳增长压力较大。梁明强调，“我们要按照中央政治局会议‘稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期’的相关要求，持续做好外贸稳增长工作”。

《报告》指出，2019年中国外贸发展既面临严峻挑战，也蕴含新的发展潜力。我国将继续推动落实国务院出台的一系列外贸政策，减轻进出口企业负担，同时加快贸易强国建设进程，积极培育贸易新业态新模式，努力保持外贸平稳发展、质量提升。（经济日报-中国经济网记者 冯其予）

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