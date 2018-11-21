原标题：从布匹一条街到国际纺织之都 中国轻纺城凭什么“布”满全球

姬臣/制图

除了少数绍兴柯桥布老板，没多少人还记得30年前市场开张不久的那场风波。

外地布潮水般涌来，本地布门前冷落。

冲突激烈到当时县委书记、县长的办公桌上堆满了本地乡镇企业厂长们的联名信。

“要么关门，要么限制外地客商进场”，这是当时许多本地厂长的呼声。

这个最终决定继续对外敞开大门的市场，如今已成长为全球规模最大、经营品种最多的纺织品集散中心——中国轻纺城，全球每年1/4的面料在此成交，市场成交额近2000亿元。

布匹生意从一条街

做到192个国家和地区

上世纪80年代初，当时的绍兴县（现为柯桥区）遍地织机声，大力发展以纺织、印染为主体的乡镇轻纺工业。

为方便采购销售，有人在一条长不过四五百米的临河狭长小街上摆摊销售布匹，操着浓重的“绍普”与外来商贾交易。

1985年，“布街”自发市场越来越繁荣，柯桥西侧建起了一个占地3500平方米的“柯桥轻纺产品市场”，这是中国轻纺城的雏形。

1988年，占地17000平方米、建筑面积23200平方米的“绍兴轻纺市场”开业，成为当时浙江省最大的室内专业市场。

1992年，正式更名为“中国轻纺城”，成为全国首个被冠名为“中国”的专业市场。

1997年，“轻纺城”股票上市交易。至此，中国轻纺城基本成型。

十余年，柯桥完成了第一次蜕变。

“别的市场有的面料，轻纺城肯定有，别的市场没有的面料，轻纺城也肯定有。”在柯桥工作18年的中国轻纺城建管委副书记裘华建，看着柯桥进一步崛起壮大。“十年前，面料市场主要集中在东升路一带，约有五六个市场。后来市场越建越多，市场设施也越来越现代化。”

时至今日，轻纺城面料交易区已有21个市场。除了面料交易区，现在的柯桥还有仓储物流区、原料交易区、创新发展区、国际贸易区，形成了“东西南北中”五大市场格局。裘华建还有个深切的感受：“外国人越来越多，东南亚、中东、美洲、欧洲都有。”一串数字反映了柯桥与世界的连接：中国轻纺城日客流达10万人次，常驻境外专业采购商5500余人，产品远销192个国家和地区。

建起绿色印染产业集聚区

迎来更多有蓝天白云的日子

在谋求高质量发展的路上，不得不说到柯桥的印染行业。柯桥区经信局负责人说，中国轻纺城之所以能成为中国纺织面料集散中心，核心竞争力是印染产业，这里聚集了全国三分之一的印染产能。可以说，曾经的柯桥是一座由“印染+市场”撑起的纺织之城。

那时，布的印染与环保是对立的。当地曾有一组调查数据：柯桥区大小854条河流，其中垃圾河137条、黑臭河82条，异味弥漫，水乡不再。

柯桥开始了刮骨疗伤。2010年，发起了印染产业集聚升级攻坚战，在滨海建立起一个绿色高端的印染产业集聚区。

7年时间，原来在退出区的108家印染企业，或集聚搬迁，或关停退出。全区的印染企业由原来的200多家缩减到108家。集聚区内，污水百分百纳管处理，污泥、废气百分百收集处置；车间里，曾经高能耗、高排放的低端老旧设备全换成了先进智能设备，工人减少，工艺提高。

断腕的决心换来了产业的绿色转型。印染企业集聚后，企业数量减少，产能不减反增，柯桥迎来了更多的蓝天白云，生产的面料则更为高端、环保。

一场国际时尚比赛

每套华服的布料都来自柯桥

以前，买最便宜的布去柯桥；现在，买最时尚的面料去柯桥。这一次，柯桥转型升级的关键词是时尚创意。

吉麻良丝的董事长季国苗，深切体会过时尚创意的重要。2008年他刚到轻纺城销售麻料，在当时棉料盛行的年代，季国苗的麻料是新潮的。可公司刚投入不久，便遭遇了经济危机，贸易受到重创。

“我发现服装大品牌，受经济危机的影响却不大。”从那年开始，季国苗决定做特色品牌，这样才能让产品有竞争力和影响力。凭借精致做工和别致设计，吉麻良丝成功为G20峰会和博鳌论坛提供用品。

现在季国苗又不安分了。“光有这些还不够。”吉麻良丝入驻了梦工厂，刚对接了意大利设计师，瞄准了更多时尚新品。

2018年5月，中欧时尚梦工厂启动，这是今年柯桥新引进的创新时尚中心。梦工厂负责人章永平说，目前梦工厂已引进20个意大利品牌，计划到2020年引入100家欧洲为主的时尚品牌企业和设计机构入驻，帮助中国企业塑造品牌，提高产业附加值，开拓国内外市场。

蓬勃的时尚创意产业，为柯桥注入了发展的新动能，向时尚创意设计中心、创造中心进军。越来越多的企业走了出去，共有495家企业赴境外投资，分布在65个国家和地区；发布柯桥纺织指数、时尚指数，升级“柯桥时尚周”；开设首个海外面料展馆“丝路柯桥·米兰馆”；与意大利合作，在绍兴办起美院，培养设计人才……

11月初在柯桥落幕的第30届世界模特小姐大赛中国总决赛上，来自70个国家和地区的百余名模特陆续登场，她们身上每套华服的布料都打着“made in 柯桥”的记号。

这些华服是一块布的极致美丽，也烙印着柯桥的转型升级之路。

(责编：冯粒、袁勃)