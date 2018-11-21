重庆主城“两江四岸”未来或变成这样

原标题：你站在水边看风景 看风景人在岸上看你

昨日上午，重庆渝州宾馆渝州会堂内座无虚席，中规院、同济大学、美国SWA公司、美国SASAKI公司、英国扎哈·哈迪德公司等12家全球一流设计机构（联合体）代表济济一堂，参加了由重庆市住房和城乡建设委员会主办的重庆主城区“两江四岸”方案设计国际征集现场交流会。

全球知名设计机构大师们对重庆“两江四岸”设计方案有何看法？重庆晚报记者采访了美国SASAKI公司设计总监张韬、北京易兰规划设计院首席设计师陈跃中、美国SWA公司大卫·汤普逊院士等专家，他们不仅讨论了重庆主城区“两江四岸”存在的问题，还表达了对未来设计的想法。

重庆晚报记者 赵映骥 摄影报道

美国SASAKI公司 设计总监张韬：

不能拍了照就没事可干

美国SASAKI公司曾参加2008年北京奥运会、798艺术区、国家时尚创意中心、济南新城区以及今年即将正式开放的上海嘉定中心公园设计。

谈到对重庆的印象，张韬非常兴奋：“这是我第二次来重庆，我2017年曾经来过一次，重庆的山、水、夜景都很迷人，这是一个全球独一无二的城市，比如轨道交通线，1楼、11楼都是正门的大楼……”

对于重庆的“两江四岸”存在的问题，张韬用南滨路进行了举例说明：“景观很统一、很好看，非常适合拍照打卡。可是市民的滞留度不够，互动空间不足。其实去和留是不同的概念，不能拍了照就没事可干了。按照普通人40分钟走1英里的习惯，走40分钟应该看到不同的风景，而不是走1英里、2英里、5英里甚至16英里，看到的风景都是相似的。”

张韬认为，“两江四岸”要从多元化着手：“我们设计的重点，一是环境的打造、提升；二是滨水空间的安全性和可达性；三是功能形态体验的多元化。我们设计的空间理念，就是不同人、不同需求、不同年龄、不同时段、不同季节到两江四岸，都会有不同的多元化体验。这是一种有活力的空间，会有市民参与、观景、消费、体育等内涵。”

北京易兰规划设计院 首席设计师陈跃中：

江边人岸上人互相看

北京易兰规划设计院曾设计巴哈马亚特兰提斯度假区、纽约中央公园、成都麓湖红石公园等著名景观工程。

陈跃中说：“我上世纪80年代就来过重庆，当时的朝天门很有特色，一片一片的吊脚楼非常好看。重庆是一个特点非常突出的山城和江城，尤其是在两江四岸。”

能够参与到重庆“两江四岸”的设计当中，陈跃中非常兴奋：“在我看来，重庆的两江四岸有着特殊的地理位置，这不仅是一项城市级任务，更是一项国家级任务，担子很重，能够接受这份挑战我很兴奋。”

谈到目前“两江四岸”存在的问题，陈跃中认为主要是两个：“首先是消落带，从10多米到几十米都有，这也导致江岸远看不错近看不行，如何解决好这个问题是道难题。同时，滨水空间的打造也不足，有的地方看着美、人过不去；有的地方缺少游嬉空间，忽略了人的参与性。”

陈跃中希望“两江四岸”的设计以人为本，利用重庆浓厚的文化底蕴，打造一个样板工程：“这次设计几乎集中了国内外最好的设计团队，如果做好了，就会给全国乃至国际，提供一个超大滨水空间打造的示范样本。我们和澳大利亚的HASSELL公司进行联合，就是考虑到双方都是有丰富滨水空间经验，同时新设计要重视人的参与，这让国际团队有了施展空间。”

谈到未来的打算，陈跃中表示：“我们不仅会注重生态美观，还会在做好生态重构的基础上，重视公共空间重构和文化体系的重塑。这个滨水空间不仅仅是广场，还应有休闲和生活服务的打造，提供一个游嬉环境。例如在江边设置瞭望系统，让江边的人可以和岸上人互相看。”

英国扎哈·哈迪德公司 董事Graig Kiner：

能够近距离 接触美丽江景

在这次入围的12家全球一流设计机构（联合体）中，英国扎哈·哈迪德公司绝对是一家让人印象深刻的公司，该公司创始人扎哈·哈迪德设计了米兰170米玻璃塔、迪拜舞蹈大厦、广州大剧院、北京银河SOHO建筑群、南京青奥中心等具有强烈解构主义风格的建筑。

Craig Kiner专程从英国赶到重庆，并表示重庆这座城市给他带来了惊喜和挑战：“之前我的团队来过几次重庆，但我本人还是第一次到重庆。当飞机飞过群山抵达重庆，我立刻被这里的景色吸引了。我昨天到了酒店之后，忍不住一个人步行了很长的路，边走边看江边的美景。这里的绿色景观、城市景观让我很难忘。这也让我意识到，要想把新的设计融入现有的景观，将是一道难题。”

在实地欣赏“两江四岸”美景的过程中，Graig Kiner发现了一个问题：“我在嘉陵江、长江，都看到了很多美丽的江景，可现在利用不佳，很多景观接触不到。例如，有一个地方江景很不错，我很想下去近距离看看，可是走了很远，还是下不去。当然，要想解决这个问题，是比较复杂的。作为外方，我希望和中方合作的土人设计一起努力，解决这道难题。”

美国SWA公司 大卫·汤普逊院士：

建天桥曲线桥跨过马路到江边

美国SWA公司有着近60年的设计历史，擅于提供巧妙处理用地、环境和城市空间的规划设计方案，曾设计美国谷歌总部、比华利山酒店、2018年韩国冬奥会场馆等著名场馆建筑，还设计了杭州湖滨湖泊重建、加拿大新月码头滨水空间等项目。

大卫·汤姆逊说：“重庆是一个发展很快的城市。以渝中区为例，那里有很多城市景观，我们的设计不会是单纯的一种设计，而是多层次的叠加，要考虑景观、交通、公共空间等多方面，这是一个很复杂的系统。能够接受这个挑战我很兴奋，这样的挑战非常有意义。”

虽然有很多外地的滨水空间设计经验，但大卫·汤普逊认为这些经验不能借鉴：“滨水空间设计是有很多共性的，可每个城市都有不同的文化背景，每个城市都有各自的特点，重庆的两江四岸也要特点鲜明，做好文化植入。”

目前的“两江四岸”很多地方都有沿江公路，如何解决市民过马路到江边欣赏美景的难题？大卫·汤普逊说：“解决可达性有多种方法，根据实际情况来做。例如，李子坝有一处很有特色的建筑，我们就考虑设计一条步行道，让市民下了轻轨之后直接步行到江边。视线好的地方，要设计天桥、曲线桥等从上面通过，跨过马路下到江边。有社区的地方要考虑简单、安静的处理，从地下走避免扰民。”

征集的创作成果明年1月底完成

上月18日，为切实提升主城区“两江四岸”建设品质，引入高水平设计机构参与“两江四岸”方案设计，经市政府同意，市住房城乡建委在国内主流招标平台发布《重庆市主城区“两江四岸”治理提升项目方案设计国际征集资格预审公告》，引起全球知名设计机构广泛关注和积极响应——来自美国、英国、德国、荷兰、韩国、加拿大、澳大利亚等20个国家和地区的91家知名设计机构及联合体（169个法人实体单位）应征报名。其中，境内设计机构（联合体）17家，境外或外商在境内设立的设计机构（联合体）36家，跨国联合体38家。

上月31日，市住房城乡建委邀请北京、天津、深圳、成都以及市内的规划、景观、建筑等领域知名专家，对方案征集资格进行审查，按照公平、公正、透明原则，择优选择中规院、同济大学、美国SWA公司、美国SASAKI公司、法国TER公司、澳大利亚HASSELL公司、英国扎哈·哈迪德公司、法国夏邦杰公司等12家全球一流设计机构作为入围设计机构（联合体）。

11月20日-22日，12家入围设计机构（联合体）的企业负责人、总设计师、专业负责人和设计师共计129人齐聚山城，参加现场交流会，其中包括美国SWA公司大卫·汤普逊院士、美国SASAKI公司设计总监张韬、英国扎哈·哈迪德公司董事Craig Kiner、澳大利亚HASSELL公司安德鲁·威尔金森等国际知名设计大师。

昨日上午，市住房城乡建委勘察设计处处长董孟能和市文化旅游委公共服务处处长周采，解读了《重庆市主城区“两江四岸”治理提升实施方案》和“两江四岸”文化旅游品质提升和对策。

明天，12家入围设计机构（联合体）代表实地踏勘“两江四岸”。11月23日后，重庆市相关部门就入围设计机构（联合体）提出的共性问题进行答疑。

本次交流会结束后，入围设计机构（联合体）正式启动方案设计工作，方案征集的创作成果明年1月底完成，经专家评审后揭晓公示。经专家评选等方式最终确定各标段中选方案的设计单位，承担整合其他方案优点、深化方案设计的任务。

(责编：冯粒、袁勃)