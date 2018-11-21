原标题：年轻人购车潜力高 自主品牌叫好不叫座 大数据勾画汽车行业动向

11月15日，一站式汽车服务平台懂车帝发布汽车行业洞察成果《懂车帝2018汽车行业大数据报告》，报告由懂车帝联合今日头条算数中心出品，通过海量用户脱敏数据的采集和分析完成，从汽车内容营销及新兴品牌感知度等多角度切入，洞察汽车产业的现状与发展趋势。

其核心发现包括汽车消费人群朝年轻化和下沉市场方向变迁、专业账号的优质内容利好平台效果明显、汽车产业的线上到线下打通，产品和服务的信息化程度随之提高。

年轻用户购车需求蓄势爆发

懂车帝注册用户数据显示，30岁以上用户的潜在购车者占比最高，四成以上用户有强购车意向，30岁以下年轻用户的购车意向和30+用户的差距在逐渐缩小。车企现今最为关照的未来购车者“95后”们，已经显露出足够影响市场未来走向的购车实力与意愿。

懂车帝的注册用户中，平均每10个女性用户中有1人被算法判断具有高购车意向，也就是“潜在购车者”，而男性用户中潜在购车用户占比超过四成。

这说明女性群体中绝大多数处在消费观望期，虽然对汽车内容有兴趣但未表现出购车意向，女性消费者购车需求有巨大开发空间。

在地域方面，购车需求呈现出“V”型特征。潜在购车用户的占比随城市线的下沉而下滑，到三线城市达到最低水平。但随着市场继续下沉，潜在购车用户占比开始掉头回升，五线城市潜在购车用户占比接近二线城市水平。

国产自主品牌叫好不叫座

汽车内容平台连接“人”与“车”，扮演了融合线下线上，从资讯到市场的重要中间角色，同时也被提出了更高的产品要求。

以车型库为例，1.0时代的车型库已经不足以满足用户。移动端的视图新技术，如VR/AR等基本成熟的技术手段需要被迅速整合进汽车资讯产品，满足用户对360°看车、VR/AR试驾等更逼真的线上看车体验的需求。

在专业类资讯（包括导购、用车、评测、提车作业）中，汽车导购类资讯热度较高，占到了总阅读数的三成以上；按映射车辆的标签看，SUV和豪车主题的资讯占到了总阅读数的一半以上。

自主品牌车企相关资讯的阅读占比优势显著，近四成阅读量由国产品牌收割。但其对潜在购车用户的吸引力不足，说明自主品牌影响力未持续深入到用户购买决策层面。

汽车营销的“互联网下半场”

互联网下半场来临，线下实体消费规模庞大、线上内容消费规模可观、线上线下有互通互联可能的汽车行业，正在面临哪些深度革新，又是否获得了迁跃式发展的可能性呢？

从消费市场看，上游的汽车内容产业和下游的汽车销售捆绑更加紧密，汽车垂类内容的发展正在为消费市场导入源源不断的潜在购车者。内容平台在算法的加持下，成为连接C端消费者和B端汽车销售团队的重要中间角色。

从懂车帝的用户行为轨迹亦可发现，车型库对用户购车信息引导足够充分，从车型库进入的询价操作中七成发生在车型页面下，三成在车系页面下，说明用户询价前已明确意向车型。用户在平台的选车操作目的性强，相比线下，效率改进效果明显。

汽车内容平台能够迅速积累用户，并创造高度的内容粘性，说明产业发展对内容平台的依赖依然还有广阔的未知空间等待探索。

当人们的线上行为不断深化，不论是传统品牌的营销，还是车企在新兴细分领域的颠覆性尝试，无一不需要通过内容和用户互动，以便更灵活地调整品牌和营销策略，更高效地触达潜在消费者，并提高购买转化率，甚至在长期的积累中得以窥见未来新车研发的趋势也未可知。

(责编：冯粒、袁勃)