原标题：财政部连发12文 向地方提前下达资金1.96万亿元

《证券日报》记者获悉，近期，财政部连发12份文件，向地方提前下达19601.48亿元。

具体来看，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，近日，财政部向地方提前下达了2019年城乡义务教育补助经费预算1318亿元，约占2018年预算执行数的90%。要求结合实际进一步向深度贫困地区倾斜，加强资金监管，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效；提前下达2019年支持学前教育发展资金预算134.1亿元，财政部要求切实加大幼儿资助投入力度，确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助，帮助农村贫困家庭幼儿接受学前教育；提前下达2019年改善普通高中学校办学条件补助资金44.55亿元；提前下达2019年中央引导地方科技发展专项资金预算8.88亿元，统筹用于支持科研基础条件和能力建设、专业性技术创新平台、科技创新创业服务机构和科技创新项目示范等方面。

为提高预算完整性，加快支出进度，近日，财政部向地方提前下达了2019年中央对民族地区转移支付资金 770.88亿元，要求加大对财政困难地区的支持力度，要将转移支付资金重点用于保障义务教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务支出需求，积极改善民生，促进社会和谐；提前下达了2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金648.89亿元，要求基层政府财政部门要将转移支付资金用于保护生态环境和改善民生，加强资金使用管理，提高转移支付资金使用效益。

值得注意的是，根据财政部日前下发《关于提前下达2019年中央对地方均衡性转移支付的通知》，为提高预算完整性，加快支出进度，财政部将2019年均衡性转移支付提前下达，资金合计13350.2亿元。财政部要求，省级财政部门要做好预算指标分解下达和地方预算编制等相关工作，确保资金及时、足额到位。省对下拨均衡性转移支付分配应优先考虑调整工资等增支因素。基层财政部门要将上级下达的均衡性转移支付资金，重点用于调整工资、保障基本公共服务等支出需求，积极改善民生，促进社会和谐。

此外，提前下达2019年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金693.04亿元、地方资源枯竭城市转移支付资金154.33亿元、革命老区转移支付资金87.37亿元、边境地区转移支付资金174.73亿元、县级基本财力保障机制奖补资金2216.51亿元。（本报记者 包兴安）

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