国际油价下调预期仍存  国内成品油继续承压

上一轮计价周期中，国际油价跌幅较大，尤其WTI连续十二个工作日收跌，创历史最长连跌记录。受此影响，国内成品油零售价下调幅度创近四年来新高。
金联创成品油分析师邹雪莲在接受《证券日报》记者采访时表示暗示，国际油价前期跌幅较大，因此新一轮变化率仍负向开端。国内市场方面，成品油零售价下调落实，国内汽柴行情随势下行，市场成交提升有限。本周一国际油价虽有反弹，但新一轮计价周期，下调预期仍存。加之，山东地炼前期汽柴价格连续下滑，主营外采成本明显回落。再者，进入中下旬，追赶销售任务压力加重，多数地区主营单位价格大幅下挫。虽然部分业者前期库存降至低位，存一定补货需求，但考虑到后市行情仍存下行风险，因此入市补货仍然谨慎，大单采购有限。主营单位出货提量不易，实际成交仍保持宽松优惠政策。
后市而言，邹雪莲表示，国际油价或维持区间震荡，变化率负向区间窄幅波动，下调预期仍存，消息面利空难以消除。因此预计短线国内成品油行情将继续承压。业者操作心态谨慎，消库之余逢低适量补货，市场成交难见活跃。（本报记者 苏诗钰）
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