原标题：厕所博览会上的黑科技：“方便”也能很方便

新华社上海11月20日电（记者杜康）“小”厕所里“大”民生，未来的厕所会是怎样的？近日在上海举行的第三届中国厕所革命创新博览会上，一些黑科技可能超出你的想象。

厕所可以离开水吗？北京蓝洁士科技公司总经理吴昊介绍了一款“无水冲卫生厕所”，目前在一些景区已经有了应用。其产品原理是收集尿液进行除臭抑菌和变色处理，使之成为冲洗液；对粪便实施粉碎除臭，使排放物易于进行资源化处理。这类厕所给旅游景区带来了方便，“北京故宫阙左门和阙右门移动厕所是一个比较好的案例，能够支撑日均3000人次的使用量。”

此外，农村厕所在今年的厕博会上受到关注。在农村地区，缺乏排水管道、上水管、建设资金等因素导致厕所条件简陋。而在本届厕博会上，有厂家带来了解决方案。

首先是厕所的房体。模块化的轻钢结构、标准化的零部件，让厕所房体的建造变得简单，实现“快速安装、可拆卸、可回收利用”，让厕所方便安装在校园、办公区域。在后端处理上，光大生态技术公司总经理沈扬介绍，“粪污在生化箱初步处理后，先后进行厌氧和好氧微生物处理，净化水质后，可用于灌溉或进行其他无害化处理。”

据悉，关于无下水道系统，国外已经有ISO30500标准发布，中国相关标准也在制定中。随着行业的标准化加强和市场发展，厕所选址将更不受限。

在服务和管理方面，厕博会上也可以看到不少优化产品。

服务更周到，“刷脸厕纸机”在今年的博览会上仍然吸睛。“人站在感应区，机器识别人脸后，一次性出纸60-90厘米。如果觉得不够用，还可以扫二维码再取一次，同一个人9分钟之内最多取两次。”天津首联科技上海分公司总经理杨静介绍。

管理更智能，得一环境科技公司带来了一套“智能管理系统”。据公司总经理王诤介绍，系统包括多个传感器，可以对空气中的氮气、硫化氢、PM2.5、TVOC含量进行检测，当空气中这些物质的浓度过高时，系统会自动进行除臭。此外，系统可以显示当前厕位的占用情况、人流量、耗水量，方便市民使用，以及管理员检查是否存在漏水情况。

不仅要智慧控制，还要降低成本。“行业范围来看，智慧公厕管理系统的成本偏高，这一套价格在4万元左右。我们希望在明年，把整套设备的成本降低至1万元以内。”王诤说。

(责编：杨曦、赵爽)