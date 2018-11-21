原标题：京津冀金融协同发展仍有较大提升潜力

在近日举行的京津冀金融研究联盟2018年会暨新时代金融发展论坛上，与会官员与专家深入探索京津冀金融协同创新发展之道。

北京市地方金融监管局副局长张幼林以北京市为例，重点分享了关于提升世界银行营商环境获得信贷指标的几点思考。他指出，优化营商环境是企业发展的需求，提升北京城市形象的需求，也是优化北京城市治理的客观需要。目前我国营商环境和国际先进水平、一流国家相比还有较大差距。

天津自贸试验区管委会专职副主任张忠东指出，从金融改革整体趋势来看，金融抑制政策对经济的拉动效应由正转负、金融体系和货币价格存在“三轨制”问题。他提出了支持京津冀金融创新的几点建议：在产业协同框架下丰富金融业协同内容、注重前沿金融产业培育、加强金融风险防范的联防联控。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部第四研究室主任卓贤称，近两年北京市的人口绝对值在下降，同时整个京津冀地区的新增人口占全国的比重也大幅度下降，这说明从北京离开的人去了京津冀以外的地区。在资金互动方面，根据工商登记数据和上市公司的数据，以企业为单位来看，京津冀地区未来在金融、资金协同发展方面有很大提升潜力。

论坛主办方、首都经济贸易大学金融学院院长尹志超认为，普惠金融的内涵是“普”与“惠”，普惠金融对经济发展有非常积极的影响，中国普惠金融的发展与发达国家尚有距离，未来需要进一步加大力度促进金融普惠发展。（关欣）

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