原标题：北京大白菜价格降至近5年最低 批发价0.2元-0.25元/斤

原标题：大白菜价格降至近5年最低

正值冬季蔬菜上市高峰，菜价又开始大幅下降，目前新发地市场大白菜的批发价是0.2元至0.25元/斤，价格已降至近5年同期的最低点。新发地市场白菜大王王永志一天销售80万斤白菜。本报记者 安旭东摄 J130

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