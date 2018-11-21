原标题：电动车家中"充电"酿火灾 北京消防:规范使用安全充电是关键

原标题：北京消防警示 规范使用安全充电是关键

案例回放：2018年10月20日15时41分，丰台区丰葆路富锦嘉园5区2号楼某室发生冒烟事故。

经核实，事发当日中午，该室业主在家中给电动车电池充电后出门，小区物业巡逻人员发现窗内冒烟，指派微型消防站到场处置。经查，起火原因系蓄电池故障冒烟。

北京消防提示：“如果使用不规范，电动车质量再好，也同样存在火灾隐患。”消费者正确规范的使用行为是避免电动车火灾的关键。

首先要定期检查电动车、定期更换电瓶。电动车使用时间长后，线路容易老化，建议每半年至一年到维修点做一次检查。“根据有关技术标准，电动车普通电瓶的使用年限为1.5～2.5年，建议定期更换电瓶。”

按规定停放电动车。即使电动车不是在充电状态，但停放在楼道内也很危险，若是遇到了极端天气或电瓶老旧发生故障，也有可能发生火灾。“对于停放在小区地下车库的电动车，停放和充电也有要求，比如电动车和小车要分区域停放，充电线路也不能裸露在外。”

绝不私拉电线。私拉电线为电动车充电，如果线路容量不够，会引起线路过载，易引发火灾事故。

在正规充电处充电。不在楼梯间、过道或者房间等处充电，避免安全隐患。“若充电器过热或者电动车电瓶发生故障，就很容易引起火灾，电动车的塑料和海绵成分在短时间内燃烧起来，产生大量有毒浓烟，顺着楼道向上蔓延，楼上住户下不来，往上走也无法逃生。”

(责编：赵爽、杨曦)