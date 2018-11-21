2018胡润财富报告：陕西亿元资产家庭1280户

昨日，华商报记者获悉，胡润研究院发布《2018胡润财富报告》显示，陕西有亿元资产超高净值家庭1280户，其中西安有640户。
报告中的“富裕家庭”为600万人民币资产家庭，“高净值家庭”为千万人民币资产家庭，“超高净值家庭”为亿元人民币资产家庭，“国际超高净值家庭”为3000万美金资产家庭。
数据显示，截至2017年12月31日，大中华区拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到201万，比上年增加15万，增长率达8.1%，其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量达到103万。
就陕西而言，千万资产高净值家庭18800户，增幅为4.44%，其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有9600户。其中，西安的千万资产高净值家庭7180户，增幅为4.82%，其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有3680户。
全部千万资产高净值家庭构成中，企业主占比60%，金领占比20%，炒房者占比10%，职业股民占比10%。
就陕西而言，亿元资产超高净值家庭数量为1280户，增幅为6.67%，其中拥有亿元可投资资产的超高净值家庭数量有750户。此外，就西安而言，亿元资产超高净值家庭数量为640户，增幅同样为6.67%，其中拥有亿元可投资资产的超高净值家庭数量有375户。
值得注意的是，亿元资产超高净值家庭构成而言，企业主占比80%，炒房者占比15%，职业股民占比为5%。
胡润百富董事长胡润说，现在，国际、国内社会都很关注高净值家庭，他们不断增长的购买力是扩大内需、促进产业转型升级的重要力量。 华商报记者 李王艳
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