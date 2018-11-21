原标题：用了网购的染发剂 28岁女主播急性中毒

28岁的网络女主播华女士说，如果知道网购染发剂有这么大影响，说什么也不会使用。而现在，她只能剪掉一头长发，四处寻医问药，治疗身体病痛。

使用网购染发剂

头晕恶心掉头发

“他们家在淘宝网上的销量最好，卖家说是天然植物染发剂，没有毒性还不伤发。”11月20日，汉中市民华女士说，3年来她一直在家做网络主播。

今年8月19日，她在淘宝网上购买了3盒染发剂，8月23日，染发剂到货，8月26日，她独自一人在家给自己染发。“当时染得时候，我就觉得恶心想吐、头晕，浑身乏力，头皮还火烧火烧地疼。”华女士说，她当即就联系了卖家，而对方称，这属于正常的“氧化还原反应”，而且染发的时间越长，效果会越好。就这样，她硬是坚持了一个多小时，才去了洗头发。

“洗头发时，头发就不断地往下掉，手一抓就是一把。”华女士说，当她洗完后发现，头发竟被染成了花的，颜色深浅不均，于是她又按照卖家的提醒，再次使用第二盒染发剂染发，没想到刚抹上5分钟，就觉得胸闷气短，呼吸急促。她赶紧洗掉躺在床上休息。

华女士说，当晚做直播时，她还一直头晕想吐。想着这样的症状会很快过去，没想到三天后，她便出现了呼吸急促、不断流眼泪、不明原因流鼻血等症状，她先后被家人送到汉中市中心医院和3201医院住院治疗。

被确诊染发剂中毒

周围神经病变

“一开始以为是染发剂过敏，没想到越治越严重。”华女士11月20日说，她到医院输液打针，除了胸闷气短、呼吸急促等症状外，还出现嗜睡、尿血、流鼻血、全身麻木胀痛等症状。今年10月她到西安进行了重金属检测，发现体内的铅等重金属未超标。于是，她再次将怀疑的对象指向网购的染发剂，才发现染发剂外包装上并没有成分说明，甚至连生产日期都没有。

随后，华女士联系到了淘宝卖家，在她强烈要求下，卖家发给她一份之前销售过的同品牌货品配方，其中显示成分为：去离子水、十六十八醇等，可能含有对氨基苯酚、间苯二酚、5-氨基邻甲酚、2.4二氨苯氧乙醇盐酸盐、间氨基苯酚。

10月23日，华女士带着这份染发剂说明来到重庆市职业病防治院，经化验检测，她体内尿酚的检测结果为64.4mg/L，达到正常值最高限度的6倍。根据重庆市职业病防治院诊断证明显示，患者因“接触染发剂后头昏2月，肢体酸胀麻木1月”入院。出院诊断为，急性染发剂中毒；周围神经病变、焦虑状态。

“以前我视力很好，现在我看什么都是模糊的，全身酸胀麻木，医生说是神经系统造成损害。”华女士说。

卖家称是“过敏”

厂家称是假冒产品

11月20日，华商报记者在华女士家看到，用剩下的两盒染发剂外包装上都是韩文标识，只有在侧面出现了厂名厂址以及“20200817”字样，却没有生产日期以及产品成分。拧开一支染发剂盖后，闻到一股刺鼻的气味。

“这和个人体质有关，有的人属于过敏体质，使用染发剂就会过敏，但不能说我们的产品就有问题。”20日，华女士再次联系了该淘宝卖家，其坚决否认他所销售的产品有质量问题。随后，华女士也联系到了该染发剂的生产企业——广州市白云区莱媚美容美发日用化妆品厂，一位负责人看过华女士发去的产品包装图片后确定，并非他们厂产品，“是假冒产品”。

淘宝客服工作人员称，他们已接到华女士相关投诉，将积极与卖家联系，对此事进行处理。

>>医生提醒应尽量减少染发次数

11月20日，重庆市职业病防治院职业病血液内科主治医师牟琳说，染发剂中的酚类化学物进入人体后，会对神经系统产生损伤，就是华女士所表现出来的头昏、乏力、肢体麻木等，并对脏器产生损伤；而染发剂中的苯类化学物进入人体后，会对人体血液系统造成破坏，长时间染发会发生苯类物质的慢性中毒，人体红细胞、血小板、血红蛋白等都会减少，导致转氨酶升高，引发血尿等症状。

因此，她建议消费者购买染发剂时，应选择正规渠道，同时应尽量减少染发次数，同时拉开两次染发的间隔。染发时要尽量避免选用永久性染发剂以及颜色较深的染发剂，因为颜色越深的染发剂毒性越大。此外，过敏体质的人或是准备生育的夫妻以及处于妊娠期和哺乳期的妇女，都尽量不要染发。 华商报记者 周金柱

(责编：仝宗莉、赵爽)