克莱斯勒中国召回超5万辆大切诺基、牧马人汽车

人民网北京11月21日电 （朱江）据国家市场监督管理总局网站消息，日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自11月20日起，召回进口牧马人汽车共计35辆；召回进口大捷龙、大切诺基汽车，共计53927辆。

涉及的召回汽车生产时间、具体车辆数具体如下：

2018年5月7日至2018年5月10日期间生产的部分2018年款进口牧马人汽车，共计35辆；

2017年4月4日至2018年4月25日期间生产的部分2017-2018年款进口大捷龙汽车(包括插电混动版)，共计947辆；

2012年11月14日至2018年3月22日期间生产的2014-2018年款进口大切诺基汽车，共计52980辆。

克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司表示，本次召回范围内的部分进口牧马人汽车前悬架推力杆支架可能焊接不良，造成推力杆支架与车架脱离，导致车辆转向能力降低，增加发生碰撞的风险，存在安全隐患。克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司将对召回范围内的车辆进行检查，必要时对推力杆支架焊接部位进行维修，以消除安全隐患。

此次召回范围内的部分进口大捷龙、大切诺基汽车由于动力控制模块处理策略问题，在CAN-C网络意外短路造成通讯失效情况下，无法通过设定按键关闭巡航功能。如果CAN-C 网络发生短路时，正好车辆巡航激活而车速低于设定的巡航速度，车辆可能会保持当前速度或加速，此时如果驾驶员没有换到空档或刹车停止车辆，可能导致车辆在没有报警的情况下发生碰撞，存在安全隐患。克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司将为召回范围内车辆免费升级优化后的动力系统控制模块软件，以消除安全隐患。

(责编：朱江、仝宗莉)