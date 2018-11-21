【庆祝改革开放40年 百城百县百企调研行】天津和平区：百年老城再立潮头

创新驱动

改革开放以来，天津和平区实现了跨越式发展，经历了从量变到质变的发展历程。如今，高质金融、高端商务、高档商业、高新科技和高雅文旅五大产业竞相绽放。

楼宇经济是和平区创新发展的着力点之一，破除了和平区土地面积的局限，成为驱动经济增长的新引擎

从利顺德饭店，到遍布老字号的“金街”，再到承载“百年金融”历史的解放北路……它们都见证了天津和平区的辉煌。如今，天津环球金融中心、京津国际中心等高端商务楼宇摩肩接踵，天河城、恒隆广场等新兴商业比翼高飞。高质金融、高端商务、高档商业、高新科技和高雅文旅五大产业竞相绽放，和平区正以崭新之姿，屹立于渤海之滨、海河之畔。

一串串的数字梳理出和平区40年来的发展脉络。2018年，和平区预计全年实现地区生产总值906亿元，是1984年地区生产总值19.73亿元的45.9倍；服务业增加值占经济总量比重从1999年的91%持续增长到97%；单位面积生产总值达到90.78亿元/平方公里……

从小洋楼到“亿元楼”

“楼宇经济是改革开放以来和平区创新发展的着力点之一，破除了和平区土地面积的局限，成为驱动经济增长的新引擎。”和平区楼宇办副主任王晶说。

闻名全国的天津“小洋楼”集中呈现在和平区五大道，承载着天津的历史。进入新时代，“亿元楼”正成为和平区经济发展的新引擎。走在和平区繁华的南京路、海河沿线，一座座“亿元楼宇”在这里聚集，由点成线，最终汇聚成了“亿元楼宇”经济带。在这里，正在不断刷新着城市“亩产”的新纪录。

“和平创新大厦是天津市最早的亿元楼宇之一。10多年来，经历过多次转型，近年来出租率始终保持在95%以上。”和平创新大厦管理有限公司总经理王鸿义说。

楼宇经济承载了改革创新的使命。1990年，天津南市地区还是一片低矮的平房，在南马路上遍布小商户、小作坊。2006年，和平创新大厦的前身国际五金机电城项目开工建设，见证了和平区向空间、向规模要效益的理念转变。2008年，国际五金机电城变身和平创新大厦时，商务楼宇又成为现代服务业的“吸纳器”。“突破小的制约，做大高的文章”成为和平区破题发展的新思路。

如今的和平创新大厦正在经历第三次蜕变。传统的商业购物广场已变身为商务载体。建筑面积1.6万平方米的和平区人力资源服务产业园，聚集了30多家国内国际企业，正在申请提升为国家级人力资源产业园；与华夏未来基金会合作的4万平方米华夏未来城市中心项目也刚刚落成。

据统计，在和平区不到10平方公里的土地上，共屹立着116座商务楼宇，其中纳税超亿元的楼宇达到了35座。汇聚了腾讯大燕网、中国能源建设集团北方建设投资有限公司等多家知名企业。

从“老字号”到新业态

1982年的和平区，商业经济由百货、修配、蔬菜副食、糖果糕点等总店组成。如今，天河城、恒隆广场、大悦城等新型购物中心拔地而起，百货零售、餐饮、图书、影视、娱乐体验多种业态实现融合发展。40年来，和平区社会商品零售额从1989年10亿元增长到2017年的488亿元，上万平方米的商业载体由10多个增长到现在30余个，商业网点3200余处。

“改革开放以来，和平区商业经济实现了跨越式发展，经历了从量变到质变的发展历程，我们最大的经验就是坚持创新。”和平区商务委副主任戴连明对记者说。

进入2013年，随着互联网经济蓬勃发展，和平区将新兴业态作为引入的重点。此后，恒隆广场、天河城、大悦城、跨境电商等纷纷引入新业态。如今的滨江道、和平路“黄金十字”上，“老字号”百年历史古香古色，新业态青春时尚充满时代气息，融合发展，相得益彰。

闻名全国的天津老字号“劝业场”，在开业九十周年之际，迎来了经营理念的新变革。“劝业场将以和平区发展‘全域旅游’为契机，以‘老字号’的文化魅力，重现含非物质文化遗产‘天华景’在内的劝业‘八大天’，并兴建近代商业博物馆，将以全新的文化内涵和旅游体验吸引更多游客和消费者。”天津劝业场副总经理陈岩对经济日报-中国经济网记者说。

劝业场咫尺之隔的天河城购物中心刚刚开业一年，融合了餐饮、零售等多种业态；首次入驻天津的广州购书中心也落户天河城，与35所重点中小学实行战略合作，提供知名作家图书。

擦亮“金融和平”名片

和平区有百年金融的底蕴，和平区解放北路诞生了中国第一个证券交易所。近年来，解放北路地区金融业快速发展，“金融和平”继续领先。包括工、农、中、建、交五大国有银行在内的各类金融类机构数百家，国内最具影响力的金融智库——“中国金融四十人论坛”设立的北方新金融研究院等均聚集于此。进出口银行天津分行、中信银行天津分行等一批大型金融机构纷纷落户和平区；金融租赁、商业保理、邮币市场等新兴业态得到长足发展，形成了传统金融与创新金融相结合的金融生态圈。

“我们将不断创新工作思路与招法，为‘金融和平’赋予更多新的内涵，力争站在高起点，实现新跨越。”和平区金融办主任陈凯说。截至目前，和平区共有各类金融机构660余家。其中，持牌照金融总部及一级支行以上机构145家，分行以上银行金融机构占天津市的一半以上。形成了以银行、证券、保险、期货等传统金融业为主导，以小额贷款、财务公司、投资公司等创新金融业为辅助，相互配套、门类齐全的现代金融服务体系。

从2008年至2017年，和平区金融业增加值由41.45亿元上升至354.65亿元。2018年仅上半年，金融业增加值达到196亿元，占全区GDP的41.8%，留区税收占全区财政税收收入的近20%。

“未来，和平区将坚定不移走改革开放之路、强国之路、富民之路，用新发展理念加快打造‘三个着力’示范区和‘五个现代化天津’旗舰区，建设创新竞进、质效兼备、民惠民安、文明美丽的‘品质和平’。”和平区委书记陈绍旺说。（经济日报·中国经济网记者 武自然 商 瑞 通讯员 付 昱）

(责编：白宇)