走进实验室：第三方计量检测化身“慧眼”为企业做好质量管控

人民网广州11月22日电 （邢郑） 当前，我国的检验检测机构依据市场主体，主要分为三类：一类是政府检测认证机构，第二类是企业内部检测机构，第三类是第三方检测机构。其中，第三方计量检测机构由于所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点，成为科研院所信赖的技术支撑。

由于第三方检测机构还能够为企业提供从生产到质控的全链条质量管理并受到广泛企业的认可，近日，记者随市场监管总局“走进实验室”媒体行活动来到了作为我国第三方计量检测机构的检测技术机构代表的广电计量进行实地探访，探究国有第三方计量检测机构如何成为当前我国国有检验检测机构改革的主方向，以技术之力为高质量发展保驾护航。

“计量检测贯穿于各行各业产品设计、研发、生产、流通、消费等环节，涉及科研创新、工业生产和社会生活各个领域。它就像一双‘慧眼’，可以发现仪器设备使用过程中和产品设计生产过程中的问题，从而有依据地促进每一个环节的质量优化。”广电计量技术研究院院长曾昕介绍到。

在振动声学实验室，技术人员向媒体一行展示了汽车碰撞试验用假人传感器校准项目。技术人员告诉记者，假人身上的传感器可以精确记录假人在碰撞试验过程中承受的伤害数值等参数，因此必须对假人传感器进行定期标定，以确保传感器数据真实可靠。

又如，汽车内空气质量也是人们关注的重点之一，难闻的气味除了影响生活舒适度，还可能含有有毒有害物质，影响人体健康。如何确认各种气味的来源？在化学分析实验室，“嗅辨员”对花香、果香、皮革气味等一一嗅辨。“新买的汽车多少都会有点气味，这往往是多种物质产生的气味混合在一起的。”广电计量技术专家介绍说，“通过借助嗅辨仪把复杂的气味分开，由嗅辨员逐一确认，就可以找出是什么物质产生了什么气味；当我们把这种物质剔除掉时，便可以使气味得到改善。”

以上汽车碰撞试验、车内空气质量评测只是汽车产业链质量管控的缩影，如今，提供全寿命周期和全产业链服务已逐渐成为产业高质量发展的新路径和新要求。

“计量检测技术服务机构不能仅仅停留在为企业提供数据，还要积极地参与到企业的创新发展和产品升级过程中，帮助企业做好质量管控，从而进行产品改进和完善。”曾昕认为。

作为企业产品质量和百姓安全健康的“守护者”，第三方计量检测机构如何赢得多方信任和认可？广电计量总经理黄敦鹏表示， “我们是制造业技术服务的供应商，我们关注客户在提升产品质量中需要什么，即客户需要通过检测来判定产品有无问题、有无提供整改措施方案。如果企业的产品在制造出来后才发现质量问题，就已经对企业造成了无可挽回的损失。对此，我们将检测服务前移，在产品设计阶段切入，让产品在出厂之前就解决可能出现的质量问题，提高客户的生产效率，从而为客户产品质量提升提供可靠了途径。”

此外，黄敦鹏还强调，产品质量提升来自对产品的不断改进、优化，第三方检测机构就是用计量检测技术公平、公正的去帮助企业发现产品缺陷，提高企业产品质量。

据悉，此次“走进实验室”媒体行活动于今年3月在北京举行启动仪式，旨在邀请媒体记者、企业代表、学生代表等走进全国知名检验检测实验室，通过挖掘检测数据背后的故事，增强全社会的质量安全意识。

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