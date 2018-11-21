金蝶战略投资薪人薪事 布局HR云服务市场

11月21日，金蝶国际软件集团（以下简称金蝶）宣布战略投资HR云服务企业薪人薪事。据悉，这是今年以来，继战略投资CRM第一品牌纷享销客后，金蝶在企业云服务生态的又一重要布局。
作为国内转型最早的企业云服务领导厂商，金蝶自2012年以来，已经形成面向大中型企业的“金蝶云”、面向小微企业的“精斗云”，以及在大中型移动办公市场综合实力排名第一的“云之家”，电商行业云“管易云”、物业行业云“我家云”、汽车后市场云“车商悦”等一系列云产品。金蝶云服务收入已占集团总收入的28%，互联网服务用户数超过8000万。
金蝶集团创始人、董事会主席徐少春表示：“薪人薪事是中小企业HR云服务市场中一匹黑马，短短三年发展迅速，极具成长性。创始团队具有强烈的使命感，对中小企业HR需求理解深刻，对企业云服务事业专注和坚持。战略投资薪人薪事对强化金蝶在云服务市场的领导地位，加速金蝶云转型具有积极意义。”
据了解，薪人薪事在产品规模化交付方面拥有极大的发展潜力，颇受资本关注。从2015年诞生至今，薪人薪事已经历过超3轮融资，资方包括红杉资本、阿尔法资本等。
金蝶方面表示，薪人薪事的核心人力管理产品（组织、人事、考勤、薪酬）小而美，满足了中小企业对界面友好、操作简便、功能适用、预设人性化以及快速部署的需求，产品竞争力显著。
据悉，金蝶战略投资后，薪人薪事产品线将与金蝶面向中小微企业的产品线对接，形成包括财务、供应链、人力资源、移动办公在内的中小企业管理云服务整体解决方案，满足成长型企业一体化管理需求。金蝶将在市场、渠道等方面赋能薪人薪事，帮助薪人薪事获得更大发展。
薪人薪事CEO常兴龙表示，公司将持续聚焦中小企业市场，以工匠精神打造核心产品，为用户创造前所未有的极致体验。并考虑未来下一代产品基于金蝶企业级云原生PaaS平台研发，采用金蝶云平台中的应用开发、组织与社交、大数据、AI以及云基础技术服务等核心能力，使下一代产品具有个性化云定制能力，为发展更多增值开发伙伴和分销商，实现更大规模化销售、交付助力。
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