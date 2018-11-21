打造不锈钢行业数字化标杆 金蝶与青山控股集团全面战略合作

11月16日，金蝶国际软件集团（简称金蝶）与全球不锈钢行业龙头企业—青山控股集团（简称青山）达成全面战略合作，金蝶将助力青山数字化转型、构建全球总部管控和服务平台，共同打造行业数字化标杆。

青山钢铁董事局主席项光达（左）和金蝶集团董事会主席徐少春（右）

不锈钢行业的全球化趋势正愈来愈明显，随着我国不锈钢行业在技术和产品方面的突破，不锈钢产品在国际上的竞争力增强，出口量也将进一步增加。作为全球不锈钢行业龙头，青山洞察到不锈钢行业未来的产业链整合趋势、兼并重组趋势、产业结构升级趋势及全球化趋势，在做大做强做精国内不锈钢的同时，提前布局海外。

“企业数字化转型是青山当前及未来非常重要的工作，”青山钢铁董事局主席项光达表示，“青山的多元化、国际化布局，急需一个强有力的信息化平台，支撑企业的全球化发展”。

据了解，青山此前未应用集团化管控平台，多组织之间存在“数据孤岛”和“数出多门”现状，内部管理存在多平台、多系统，数据重复录入和人工统计容易出错等诸多问题。

2017年，青山经过多次同行业样板客户参观及方案论证，最终决定使用国内行业解决方案最佳实践的金蝶EAS钢铁行业版，作为青山数字化转型的基础平台。

据介绍，项目一期系统依托金蝶EAS与云之家平台，金蝶为青山规划了具有行业特色、青山特色的解决方案，完成了一期项目建设，帮助青山控股集团建立了集团一体化信息平台，实现了集团业财一体化、产供销一体化、资金管控系统化、应用移动化等目标。

一期项目效果明显，青山整体物流、资金流、信息流集成率达到90%，为青山精细化管理以及构建强大的全球综合管控和服务平台提供了良好的开局。

金蝶集团创始人、董事会主席徐少春表示：“金蝶与青山已经合作了10年，未来双方将开展持续，更深入的合作。企业数字化转型，不仅提升企业内部管理与效率，更是助力企业建立上下游的生态链平台。金蝶将为青山提供专业的服务，充分发挥资源、技术及人才优势，帮助青山构建信息优势、服务与方案优势、客户亲密度和创新优势，打造不锈钢行业的数字化标杆。”

11月16日，金蝶与青山控股集团达成全面战略合作

徐少春还表示，金蝶和青山都在响应国家“一带一路”倡议，积极布局全球业务，金蝶已在西雅图建立了首家研发中心，未来双方将携手并进，开启全球化合作。

金蝶是国内企业云服务市场的领跑者，已为超过680万家企业和政府组织提供数字化服务，多年来金蝶一直专注于平台化、行业化发展，帮助国内外各行业领军企业完成了数字化转型工作。

而作为冶金行业数字化转型的引领者，金蝶也拥有多位国内一流的冶金行业信息化专家，沉淀了国内平台最稳定、集成度最高、可扩展性最强、最贴近行业需求的冶金行业信息化一站式解决方案，并一直为德龙钢铁、天津荣程、唐钢、敬业钢铁、马钢等众多大型钢铁企业提供数字化服务。

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(责编：袁勃)