优信三季度财报：规模效应尽显 营收同比劲增六成超预期

北京时间11月20日，国内最大的二手车电商平台优信（NASDAQ:UXIN）发布了截至2018年9月30日未经审计的第三季度财报。

报告期内，优信累计成交二手车22.1万辆，成交额144.5亿元（单位：人民币，下同）。虽然三季度整体宏观经济面临挑战，但得益于规模效应优势及精细化运营能力提升，优信总营收超预期增至8.6亿元（之前的预期指引在8.1亿元-8.5亿元之间），同比增长59.6%，继续保持高速增长。

其中，2C业务增长依旧强劲，总成交量12.9万辆，同比增长53.2%；来自2C业务的营收达6.1亿元，同比增长108.7%。

随着品牌认知度的提高及精准营销带来的转化率提升，销售及市场营销费用在营收中的占比从去年同期的100%持续下降至87.5%。此外，得益于金融风控能力的提高，优信助贷业务逾期率表现也持续向好，环比下降了0.1个百分点至1.43%。

优信集团创始人、董事长兼首席执行官（CEO）戴琨表示：“优信三季度再次交出了一份亮眼的成绩单。从车源选择到数字化透明度及一站式服务，我们将始终不遗余力打造卓越的用户体验，满足消费者及车商日益新增的服务需求。”

优信集团首席财务官（CFO）曾真也表示：“受2C业务强劲增长驱动，优信2018年三季度营收保持高速增长。优信将持续加码主业，改善运营效率，步入良性发展通道。”

图：2018年6月27日优信登陆美国纳斯达克

2C业务营收翻番 超级供应链催化规模效应

2018年第三季度，优信核心业务2C业务营收实现了翻番增长，成为本季度业绩的一大亮点。

财报显示，2C业务累计成交量为12.9万辆，同比增长53.2%。其中2C交易促成收入1.4亿元，同比增长165.3%，环比大增47.4%；而2C助贷服务收入4.7亿元，同比增长96.4%。2C交易促成收入在整体营收中的比重不断提升，进一步凸显了优信作为国内领先的二手车电商交易平台持续的竞争力。

2C业务之所以表现如此亮眼，主要得益于其“超级供应链”能力带来的平台规模效应优势。

过去七年，优信从车源发现的规模化，到车辆展示的透明化，到车辆交付形式的标准化及售后服务的规范化，成功搭建了高效、专业的闭环服务体系，并打造了二手车领域首个“超级供应链”体系。

截至2018年9月底，优信二手车平台可供用户实时选择的车源多达29万辆。消费者无论身在何处，都可以通过优信二手车购买全国所有可迁入本地的车源。

除了在车源量上的巨大飞跃，优信在改善交易服务体验方面也始终不懈努力。如今，优信在行业常规的图文检测报告以及首创视频验车的基础上，又在国内率先推出了VR全景看车服务，全方位保障消费者实现“所看即所得”的购车体验。

此外，在售后服务保障方面，优信在行业也首创了多项售后服务，包括“最高赔付上限车价100%”、“全车15大系统保修”、“全国联保”以及“三天无理由退车”等，是业内拥有最大覆盖范围和最强保障力度的二手车电商平台。

据品牌评级权威机构Chnbrand 发布的2018年（第四届）中国顾客满意度指数（（China Customer Satisfaction Index，简称C-CSI）品牌排名和分析报告显示，优信以72.8的高分荣膺二手车直卖网/交易网细分领域第一名。优信业已成为消费者最为信赖的二手车电商平台。

戴琨表示：“我们将始终致力于为用户创造更多价值，进一步巩固在国内二手车市场的领先地位。”

销售及营销费用下降 精准转化推动低成本高增长

营收大幅增长，只是规模效应的一面；而在另一面，则表现为销售及市场营销费用占比不断下降，经营状况更加稳健。

财报显示，优信第三季度销售及市场营销费用占营收比重，无论是同比还是环比，都有明显下降。三季度市场销售及营销费用营收占比下降至87.5％，而去年同期为100.0％，今年第二季度为91.6%。其中，市场营销费用下降也十分明显，仅为2.1亿元。

这表明随着品牌知名度的持续提升，超级供应链服务能力开始全面实现价值转化；而锁定目标客户的精准营销战略、主动的用户运营，使得未来低成本增长可期。

作为优信营销3.0时代的两面旗帜，精准营销与用户转化已深深写入了品牌基因。通过锁定二手车电商的核心用户群，优信开启了一系列线上线下相整合的多维度立体化营销布局。从签订品牌代言人莱昂纳多，树立二手车电商品牌差异化认知，到成为2018世界杯央视转播顶级合作伙伴，精准触达二手车消费核心人群。专业服务加之精准营销，优信成功抢占了用户心智，成为消费者购买二手车的首选平台。

据知名汽车市场调研公司TNS（特恩斯）针对国内主流二手车电商品牌资产进行的专项研究显示，优信二手车不仅以91%的品牌认知度高居榜首，更是在品牌美誉度、品牌黏性、品牌资产等核心指标上全面领先。

据中国汽车流通协会日前发布的《互联网用户二手车消费者研究报告(秋季)》显示，2018年前三季度，中国二手车交易量整体达1029万辆，累计同比增长达12.9%，整体已超2017年全年交易量的82%。

未来，随着二手车市场消费需求的不断增长，以及政府鼓励二手车跨区域流通力度的不断加强，优信超级供应链的规模效应也将不断放大。公司预计，2018年第四季度总营收将突破10亿元大关。

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(责编：袁勃)