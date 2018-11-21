自然资源部：要求全面排查整治各类安全生产事故隐患

人民网北京11月21日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，进入第四季度以来，全国范围内生产事故上升苗头明显，安全生产形势十分严峻。党中央、国务院对此高度重视，中央领导同志作出重要批示，要求各地务必高度重视，落实责任，把安全生产工作做细做实；进一步采取有针对性措施，加大工作力度，指导督促各地吸取教训，切实抓好安全生产责任和措施落实，全面排查整治各类安全生产事故隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。

“岁末年初历来是安全生产的关键时期。临期年底，各类企业进入生产高峰，供暖供气、用火用电需求旺盛，群众出行和聚会增多，人流物流车流密集，加上低温、雨雪、冰冻等灾害性天气影响，诱发事故的因素在增加。”对此，自然资源部提出要求，进一步加强领导，强化安全责任，采取更加有力的针对性措施，切实做好当前安全生产工作，严防各类事故发生，确保自然资源系统安全生产形势稳定。

自然资源部认为，地方各级自然资源主管部门要严格落实部门安全生产监管责任，加强督促检查，强化部门联动，狠抓自然资源领域安全监管工作落实。要持续加强灾害性天气监测预警，切实抓好地质灾害监测预警、海洋预警预报和风险提示，严格落实防灾避险措施，有效应对各种灾害天气。要配合有关部门加强矿井采空区、塌陷区，尾矿库坝体及周边山体、排土场，沿海渔港、渔排、海堤的安全巡查监测，督促企业、单位采取针对性防范措施。

自然资源部提到，中国地质调查局及部其他直属单位、各派出机构要进一步增强安全风险意识，结合实际深入分析秋冬季节、岁末年初安全生产规律特点，深入分析研判安全生产面临的严峻形势和潜在的各类安全风险隐患，从严从实从细抓好各项安全防范措施落实。进一步强化安全防范，组织野外、海上作业单位（队伍）根据气象条件、灾害性天气发展趋势等合理安排工作任务，加强在高原、荒漠、海上等困难区域测绘作业管理与安全防范。禁止在暴雪、大风等恶劣气候条件下作业，严防出现人员伤亡和重大财产损失。加强码头、护岸的防浪御潮措施，减少台风、风暴潮对码头设施的损害；进一步落实船舶动态监控，及时将台风信息和避风要求通知到船、到人，督促海上作业船舶进港避风或驶往安全水域。

自然资源部强调，地方各级自然资源主管部门要在地方人民政府的统一领导下，按照安委办部署要求，配合有关部门突出重点地区、重点领域、重点单位、重点环节，督促指导企业强化隐患排查治理。要持续保持高压态势，严厉打击无证勘查开采、超越批准的矿区范围采矿等行为；继续配合公安部门开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动，严防违法违规勘查开采矿产资源引发安全事故。要按照地方人民政府的统一部署，结合职责分工，加强协调联动，配合有关部门开展对煤与瓦斯突出、冲击地压、水害严重、采深超千米等高风险煤矿“体检”会诊，加强非煤矿山整顿关闭、危险化学品综合治理和城市安全管理等工作，进一步提升安全生产水平。

自然资源部还指出，地方各级自然资源主管部门要积极配合有关部门强化安全生产应急管理工作，配合有关部门进一步健全应急协调联动机制，加强灾害性天气的监测和预报预警工作。配合有关部门进一步健全完善安全生产应急预案，进一步强化值班值守和应急联动，确保一旦发生事故险情能协助有关部门及时科学有效应对和处置。

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