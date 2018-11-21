原标题：坚持绿色制造不动摇——美巢集团被评为国家和北京市“绿色工厂”

近日，国家工信部公布第三批绿色制造名单，美巢集团股份公司顺利被评为国家“绿色工厂”。就在不久前，美巢集团刚刚成功入选北京市经济和信息化局公布的2018年北京市绿色工厂名单。

美巢集团作为工业企业示范单位被评为国家和北京市“绿色工厂”证明了公司在绿色制造方面取得的卓异成绩。也就在今年，美巢集团被授予“首都绿化美化花园式单位”称号，并通过了“清洁生产”审核评估。

工信部第三批绿色工厂名单

北京市绿色工厂名单

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，是行业进行绿色改革的关键因素。绿色制造是解决国家资源和环境问题的主要途径，是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径，同时也是企业主动承担社会责任的必然选择。

美巢集团作为行业内的佼佼者，自始至终关注自身“环保”建设。“环保”二字从创立美巢开始就深深植根于每一个美巢人心中，22年的发展历程，美巢的“环保”不仅仅体现在产品品质方面，在生产制造环节乃至于园区建设美巢都将“环保”作为重要要素考虑。

美巢集团目前的数字化车间使用世界多国设备，其砂浆产品生产线自动化水平高、功能水平强、单体产能大、生产环境洁净，产品质量稳定，科技含量高，从而广受同行赞誉和消费者好评。为了做到洁净生产，美巢的生产车间建造了高标准收尘系统，可以直接拦截粒径0.5微米的颗粒物，这样的颗粒物是我们常说的PM2.5的粒径的五分之一，改变了人们对砂浆企业生产环境暴土扬长的印象。

在产品生产强调绿色制造的同时，美巢集团对园区绿化建设同样重视。为实现“春有花、夏有荫、秋有果、冬有景”的“花园式工厂”设想，本着经济适用、因地制宜和彰显特色的原则，公司自2011年开始进行厂区绿化建设，并取得了可喜成效。春夏季节，厂区内郁郁葱葱，花团锦簇，花香扑面而来；秋季银杏树叶金灿灿一片，景色美不胜收。

未来，美巢将始终以“为健康护航、为环保助力、为民族添彩”为品牌使命，围绕绿色制造、智能制造不断升级，坚持做好产品，坚持不给生态环境带来负担，为祖国的绿水青山献上自己的一份力量。

(责编：朱一梵、李栋)