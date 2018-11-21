原标题：中介冒用客户信息办居住证被判赔偿 法院向链家发出司法建议

原标题：中介冒用客户信息办居住证被判赔偿

本报讯（记者 王天淇 通讯员 黄硕）委托北京链家房地产经纪有限公司出售房屋，个人信息却被链家公司员工冒用办理居住证。昨天，朝阳法院作出一审判决，认定被告方链家前员工宋某、杨某共同侵权、链家公司管理存在过错，判令链家公司、宋某赔礼道歉并连带赔偿原告赵先生经济损失10万元。宣判后，朝阳法院向市住建委和链家公司发出司法建议，建议加强房地产中介行业个人信息保护。

2017年4月，赵先生与链家公司签订《房屋出售委托协议》，委托其出售位于本市朝阳区清河营东路的一套房屋，并将身份证、房产证复印件等资料提交给链家公司的经纪人杨某等二人。

2017年9月，赵先生到派出所办理北京市居住证，却被告知自己的房屋已经由承租人办理了北京市居住证，无法再次办理。因房屋从未出租，赵先生当场提出异议，民警遂将已办理居住证的相关手续出示给赵先生，赵先生这才得知原来是链家公司的员工宋某利用职务之便，盗用其身份证、房屋产权证复印件等个人信息资料，并伪造了租房协议等，为其本人和妻子办理了居住证。

经核实，赵先生的相关证件是经纪人杨某提供给宋某的。赵先生提出异议后，2017年9月4日，宋某办理了北京市居住登记卡的注销手续。

赵先生认为，链家公司作为国内有一定影响力的房地产中介服务机构，疏于管理使得员工有可乘之机，利用职务之便侵犯了其民事权益，行为性质和社会影响恶劣，故将链家公司、宋某、杨某诉至法院，要求三被告公开赔礼道歉，索赔经济损失10万元、精神损害抚慰金20万元，并要求删除个人信息。

朝阳法院经审理认为，自然人的个人信息受法律保护。宋某非法使用客户个人信息的行为构成民事侵权，杨某明知宋某非法使用的目的，仍提供信息的行为构成共同侵权。杨某的侵权行为与其履行职务存在内在关联，相应责任由链家公司承担。

法院表示，对市场信息的掌握是链家公司营利的核心要素。在利用客户信息获取利益的同时，链家公司需承担高于一般主体的保管义务。信息使用应仅限于客户委托之合同目的。但作为管理者，链家公司未建立信息安全管理制度和操作规程，未对客户信息安全进行风险提示、未对客户敏感信息进行加密处理，其要求经纪人拍照上传资料的做法，亦增加了侵犯个人信息的可能性和危险性。而链家公司并未采取任何实际有效的措施防控风险，导致员工可轻易将业主个人信息泄露用于非法目的。

法院认为，此案侵权事实的发生与链家公司内部监管漏洞直接相关。链家公司管理存在过错，应承担侵权责任。故最终做出前述判决。

朝阳法院分别向北京市住房和建设委员会、链家公司发送司法建议。建议针对房地产中介机构普遍存在的缺乏有效的客户个人信息安全保管规范制度、个人信息取得及使用方式的释明不充分、缺乏互联网平台客户个人信息安全保管操作规范、缺乏对中介经纪人教育培训及制度化监督管理等问题，规范房地产中介服务行为、完善行业管理制度。

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侵犯公民个人信息 “人肉搜索”最常见

本报讯（记者 王天淇）朝阳法院梳理该院2003年至2017年间受理的74件涉公民个人信息民事侵权案发现，“网络人肉搜索”成为最常见的侵犯公民个人信息行为。

朝阳法院2003年至2017年间共受理侵犯个人信息民事案件74件，其中2013年至2017年共受理38件，呈现增长态势。朝阳法院统计，常见的侵犯公民个人信息的行为包括：信息保管人转让、泄露个人信息；冒用、盗用个人信息；公开非法获取的个人信息；非法公开合法获取的个人信息；因错误登记导致的个人信息公开。其中公开非法获取的个人信息侵权案件达到44件，占比近6成，最为典型的就是“网络人肉搜索行为”。

朝阳法院建议，公民要谨慎提供核心个人信息，慎重勾选个人信息授权使用条款，养成良好的网络使用习惯。例如，在提供身份证、房产证等重要资料复印件时，要手写注明“该复印件仅用于办理某某事项”，最大限度避免复印件被再次复印和其他用途；对于提供虚拟号码的网约车、房屋租赁等网络平台，尽量使用平台网络虚拟号码；关闭网站或APP前，先执行退出登录操作；注意分辨识别钓鱼网站、钓鱼软件，不随便点击陌生人发来的链接，慎重接入无密码的未知WIFI，避免病毒植入，个人信息被盗取。

(责编：赵爽、仝宗莉)