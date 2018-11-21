原标题：2018年北京市共安排扶贫协作和支援合作资金58.23亿元

原标题：2018年北京市共安排扶贫协作和支援合作资金58.23亿元

北京市财政局日前表示，2018年，本市共安排扶贫协作和支援合作资金58.23亿元，由受援地负责使用，其中80%用于精准扶贫和精准脱贫。

目前，北京市扶贫协作和支援地区主要分布在新疆、西藏、青海、内蒙古、河北、湖北、河南等7个省区89个县级地区。北京市财政局相关负责人介绍说，2018年为实现北京市扶贫协作地区国家级贫困县的结对全覆盖，大幅提高了对口帮扶河北省和内蒙古自治区资金支持规模，从2017年的8.2亿元增长至2018年的17.79亿元，并进一步制定了对两省区支持资金未来两年的增长计划，增幅将按照上一年度本市财政收入增幅、封顶在6.5%确定。为加强受援地资金统筹能力，避免资金闲置，市财政按照中央要求，进一步完善资金拨付方式，减少拨付环节，加快拨付进度，将资金直接一次性拨付至受援地财政厅（局）或前方指挥部，纳入年初预算的帮扶资金于2月中旬全部拨付，年度中新增资金也于5月底前完成拨付。

为了规范扶贫协作和支援合作资金管理，北京市财政局制定了《北京市扶贫协作和支援合作财政资金管理办法》，对立项、批复、执行、监督、绩效全过程提出明确要求，确保资金安全、规范、高效使用。同时，督促指导前方指挥部完善扶贫协作和支援合作资金管理制度、完善内控制度，明确项目绩效目标管理等工作。此外，北京市财政局制定了《扶贫协作和支援合作资金专项检查工作方案》，建立自查为主、抽查为辅的资金监督、检查机制。充分依托和发挥市扶贫援合办、前方指挥部的力量，通过自查及早发现问题，及时整改，适时开展抽查工作。

(责编：赵爽、仝宗莉)