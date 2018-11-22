毫不动摇推动民营经济健康发展（支持民营企业在行动）

前不久，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，在改革开放40周年这个重要历史节点，再次宣示党中央支持民营经济发展的鲜明态度和坚定决心，在四川全省上下特别是广大民营企业家中引发热烈反响。

总书记的重要讲话为民营经济再次扬帆启航指明了方向，四川作为民营经济发展大省，迅速掀起学习贯彻落实总书记重要讲话精神的热潮，为此，本报记者专访了四川省委书记彭清华。

问：四川贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话的总体考虑有哪些？

彭清华：习近平总书记的重要讲话充分肯定我国民营经济的重要地位和作用，也深刻了解当前民营经济发展遇到的困难和问题，有针对性地提出了支持民营企业发展壮大的六个方面政策举措，释放出毫不动摇支持民营经济发展的强烈信号，向各级党委和政府发出了“动员令”，给广大民营企业家安心放心干事创业吃了“定心丸”。我们及时组织传达学习，11月20日上午，省委召开了民营经济健康发展大会，对100名优秀民营企业家和100家民营企业进行了表彰，研究制定了《关于促进民营经济健康发展的意见》，就是要用总书记重要讲话统一思想认识，把总书记的重要讲话精神落到实处，推动民营经济迈过转型升级这道坎，走提升产业层次的转型发展之路，走提升竞争优势的创新发展之路，走提升质量规模的跨越发展之路。

问：四川把推动民营经济健康发展摆在重要位置，召开系列会议进行研究谋划。请介绍一下这方面情况。

彭清华：四川省委始终把推动民营经济健康发展摆在重要位置来抓。在今年4月启动的全省“大学习、大讨论、大调研”活动中，明确把民营经济发展作为推动经济高质量发展的重要内容来讨论研究；6月底省委十一届三次全会审议通过的两个决定，对大力支持民营经济发展作出了总体部署。上个月，省党政代表团到广东、浙江考察学习，一项重要任务就是学习借鉴两省深化“放管服”改革、营造良好营商环境、支持民营经济发展的先进经验。之后，我们召开全省民营企业家座谈会，广泛听取企业家和商协会代表的意见建议。这个月初，赴香港、澳门开展“川港澳合作周”系列活动，促进我省包括民营经济在内的各领域与港澳企业全方位交流合作。这一系列安排部署，集中体现了省委坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署的鲜明态度和坚定决心。

问：四川提出为民营经济健康发展提供充足的阳光、肥沃的土壤和适宜的水分，让广大民营企业时时感受到“自己人”的亲切与温暖。有哪些实实在在的举措，让民营企业有更多获得感？

彭清华：省委和省政府坚决贯彻习近平总书记提出的支持民营企业发展壮大六个方面的政策举措，结合实际逐项对照落实，制定了20条具体举措。这些措施都是真金白银的干货实货，既充分借鉴全国各地成功做法和经验，又从四川实际出发，力求精准施策、务实管用。比如，在降低民营企业经营成本方面提出，在国家规定的税额幅度内，民营经济纳税人按上限享受增值税起征点、重点群体创业就业税收优惠等政策，一律禁止强制企业付费参加考核、评比、表彰。还对降低人工成本、用电成本、用气成本等提出了针对性操作性较强的举措。特别是针对四川作为清洁能源大省，一方面存在大量弃水发不出电，另一方面由于电价成本偏高用不起电的情况，用改革的办法和市场化方式，切实降低用电成本，支持园区内企业“打捆”参与电力市场交易，将符合条件的民营企业纳入省内电力市场化交易及留存电量、丰水期富余电量消纳政策实施范围，积极稳妥探索推进水电消纳产业示范区试点。再比如，在缓解民营企业融资难融资贵方面，提出建立银行业绩考核同支持民营经济特别是中小企业挂钩的机制，降低利润考核权重，增加贷款户数等考核权重，支持民营企业市场化法治化债转股；实施小微企业融资能力提升专项行动，完善融资担保服务体系，鼓励各地通过增加注资、并购重组等方式出资控股或参股政府性融资担保机构。就是要多管齐下，引导金融机构尽可能满足民营企业合理融资需求，帮助他们渡过难关，实现提质升级、转型发展。

对民营企业而言，良好的发展环境至关重要。我们提出，要把打造一流营商环境作为推动经济高质量发展的“头号工程”，进一步释放民营企业发展动能。重点是优化政策环境、政务环境、市场环境、法治环境、人文环境，一视同仁对待国企民企，打破各种隐形门槛，打通政策落地“最后一公里”，营造尊商重商亲商良好氛围。总书记讲要打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，讲到了企业家心坎上。比如，要解决好政策不协调问题，企业申请一个项目，审批时需要具备若干前置条件，而这些条件有时又互为前提条件。部门各自为政，企业苦不堪言。这些问题都要靠简化行政审批、深化“放管服”改革、加强政策统筹和部门协调去解决。同时，对民营企业家要政治上信任，关心、支持、引导、培养，切实促进民营企业家健康成长，促进民营经济健康发展。

问：四川在优化营商环境、构建亲清新型政商关系等方面有什么举措？

彭清华：构建亲清新型政商关系，需要党政干部和企业家共同努力。一方面，党政干部要积极作为、守住底线，花更多时间和精力关心民营企业发展、民营企业家成长，建立领导干部联系民营企业、商会及听取民营企业家意见制度，特别是在民营企业遇到困难和问题的时候，更要积极作为、靠前服务，多说“怎么办”、少说“不能办”、承诺的事“尽快办”，绝不能将干净、清白与担当、作为对立起来。我们将把支持民营企业特别是中小企业克服困难、创新发展方面的工作情况，作为衡量干部忠诚干净担当的重要内容，纳入干部考核考察范围，旗帜鲜明地为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部澄清是非、撑腰鼓劲。

另一方面，企业家要坚守正道、依法经营，积极践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，自觉抵制“潜规则”，坚决摒弃拉关系、找靠山、搞勾兑等歪门邪道，始终像爱惜眼睛那样爱惜声誉，让守法诚信成为自己和自己所在企业最好的名片。总之，要恪守相处之道，交而有法、交而有方、交而有界，以“亲”来密切政商关系，用“清”来规范政商关系，让四川成为民营经济健康发展的一片沃土。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 03 版）

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