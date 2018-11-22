不仅不会离场，还会发挥更大作用

“如何评价当前民营经济在我国经济社会发展中的作用？”
刘永好接过话筒：“数以千万计的民营企业活跃在中国的城乡，创新公司中许多都是民营企业，解决就业最多的也是民营企业。”
南存辉说：“民营企业块头虽然小，但数量很多，可以更多地解决就业。而且民营企业机制活、反应快，贡献了大量的创新成果。”
在国新办21日举行的“改革开放与民营经济发展”中外记者见面会上，4位中国民营企业家讲述各自的成长经历，畅谈民营经济的信心与未来。他们表示，民营企业座谈会给广大企业家传递了信心，大家很受鼓舞。
对于国有企业与民营企业的关系，几位企业家争相回应。
“国有企业是国家发展的压舱石。比如中国高铁，很多都需要30年、40年以上的投资回报期，国有企业发挥了重大作用。”南存辉介绍，现在很多民营企业看到高铁的市场机遇，纷纷参与其中，民营企业与国有企业一起投资，产生了非常好的效果。
周海江说：“党中央多次重申坚持‘两个毫不动摇’，这表明了中央支持民营经济发展的一贯决心，民营经济不仅不会离场，还会发挥更大作用。”
民营企业在“走出去”的过程中有什么值得分享的经验？
“过去8年，我们去过80多个国家和地区，也带去了产品、技术、管理和资金，这种交流合作对当地经济和百姓都有非常大的好处，是非常重要的双赢。”雷军说。
“这20年的‘走出去’，我们参与了国际竞争，学到了许多东西。现在我们形成了国际分工合作的格局，我觉得发展势头非常好。”刘永好说。
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