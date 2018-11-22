税务总局出台26条措施 促进民营企业减税降负

本报北京11月21日电 （记者吴秋余）国家税务总局近日印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》（以下简称《通知》），提出“认真落实和完善政策，促进民营企业减税降负”等5个方面共26条具体措施。

“今年前三季度，以民营企业为主体的小微企业共享受减税1437亿元，同比增长41.3%。”税务总局政策法规司负责人黄运介绍。

对于民营企业普遍关心的社保费负担问题，《通知》进一步明确，税务总局将积极配合有关部门研究提出降低社保费率等建议，确保总体上不增加企业负担，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。各级税务机关在社保费征管机制改革过程中，要确保缴费方式稳定，积极配合有关部门合理编制体现减费要求的社保费收入预算，严格按照人大审议通过的预算负责征收。对包括民营企业在内的缴费人以前年度欠费，一律不得自行组织开展集中清缴。

《通知》指出，税务总局将配合有关部门抓紧研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议，统筹提出解决税制改革和推进过程中发现问题的建议；并且要根据公开征求意见情况，配合有关部门抓紧对个人所得税6项专项附加扣除的政策进行完善。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 03 版）

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