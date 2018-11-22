上海公布网约车平台投诉情况

本报上海11月21日电 （记者沈文敏）近日，上海市交通委信访办首次全数据公布网约车平台的投诉情况。据了解，今年第三季度，上海市交通委信访、热线渠道受理出租汽车行业相关诉求21920件，其中涉及网约车平台2470件，占比为11.27%。

同时，根据12319热线平台回访及12345热线平台测评反馈，上海市出租汽车行业平均满意率为87.64%，而网约车平台平均满意率仅为42.64%，乘客对网约车服务的满意度普遍较低。

在涉及网约车平台的相关诉求中，投诉共1966件，投诉率为79.60%，平均每万单投诉为0.25件，排名前五位的网约车平台分别为“易到用车”“首汽约车”“曹操专车”“神马专车”和“神州专车”。主要集中在“服务质量”“多收费”“未履行订单”和“马甲车问题”等方面，共1539件，占网约车投诉总量的78.28%，平均每万单投诉为0.23件。

“服务质量”投诉共608件，占网约车投诉总量的30.93%，位居投诉之首。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 09 版）

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