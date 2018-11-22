新物流，长啥样（聚焦高质量发展·降低物流成本⑤）

5年时间里，我国快递行业的包裹量从90亿件快速增长至今年将突破500亿件的规模，物流时效却在不断提升。从4天缩短到2.5天，在提升规模的同时不断提升效率和体验，整个智慧物流网络发挥着越来越大的效用。菜鸟网络科技有限公司正借助人工智能、无人机送快递等诸多尝试，成为中国智慧物流网络中一股重要的力量。

阿里巴巴集团董事局主席马云在2018年全球智慧物流峰会上表示，菜鸟将投入上千亿元建设国家智能物流骨干网，用技术、智慧、机器，用各种各样的协同努力，把物流成本占GDP的比重降下来。

菜鸟要建设的智慧物流什么样？给企业和消费者带来了什么新体验？记者对此进行了采访。

借助人工智能，传统物流更智慧

“您好，我是菜鸟语音助手，您有一个快递，方便签收吗？”

“嗯，帮我放物业吧。算了，还是给我放到门口吧。”

“是放到门口吗？”“喂，还在吗？给您放在门口可以吗？”

在全球智慧物流峰会上，菜鸟语音助手的这段语音交互视频惊艳全场。菜鸟总裁万霖介绍，凭借人工智能技术，菜鸟语音助手能够在同一时间自动批量拨打巨量电话，帮助快递员派件前沟通消费者。目前，这一服务已在中通多个网点投入试用，后续将在全国推开。“现在快递员平均每天要派送150个快递包裹，很多人来不及打电话，如果全部采用菜鸟语音助手，预计每天可为全国200万快递员节省16万小时的通话时间。”

菜鸟语音助手只是菜鸟推行智慧化物流的一项举措。从电子面单开始，成立5年来，菜鸟还致力于在无人驾驶、自动仓储、自动配送、物流机器人等人工智能的前沿领域，为传统物流行业的智能化升级赋能。

在无人车领域，菜鸟发布了全球首款固态激光雷达无人物流车“G Plus”。“G Plus”定位于末端低速无人配送。按照此前菜鸟公布的数据显示，菜鸟无人车车速最高控制在15公里/小时，无人车运行过程中只要检测到周边行人车辆较多，会自动降速到10公里/小时，车辆制动距离可以控制在0.5—0.3米。据介绍，这款无人车还可以根据需求搭载不同的智能设备，将车辆变成快递车、移动自提柜、移动咖啡售卖车等，应用于多样的新零售场景。

无人机领域，菜鸟也有诸多布局。菜鸟无人机进行编队飞行，帮助仙居果农运杨梅。菜鸟相关人士表示，仙居杨梅山山路崎岖，果农采摘后需要行车数小时，才能将杨梅送至冷库，使用无人机后，只需几分钟就可完成。

物流业的智能化升级为降低成本提供了新的契机。以无人仓为例，在菜鸟的广东惠阳无人仓，这里单仓就拥有100多个机器人，远超普通智慧仓库的几十个机器人。无人仓实现了全自动的搬运和拣货，效率比传统人工作业模式高了3倍，大幅降低人工成本。在菜鸟武汉黄陂的无人仓，首次使用了机械臂，一台机械臂流水线一天可以轻松生产5000个包裹，如果换成人工，则需要至少10个工人工作一天。此举既提升效率，又有效降低成本。

智能算法发力，供应流程全托管

除了智能化设备，大数据、智能算法也齐上阵，助力物流业继续提速增效，为企业供应链流程再造提供可能。

传统商家通常采取线上线下多渠道独立运营模式，导致人员、数据、库存信息流割裂，无法整合全部的销售数据来优化供应网络，库存效率较低。对此，菜鸟推出“一盘货”服务，菜鸟网络仓配供应链负责人周轩榕介绍，利用大数据，“一盘货”服务可以把商家在天猫旗舰店、天猫超市及其他线上线下渠道的销售货品进行统一管理。“伊力特酒类旗舰店”加入菜鸟的“一盘货”后，今年“618”当、次日达的订单比例比去年“618”提高了近29个百分点，库存周转天数比日常减少了61%，节省了大量供应链成本。

此外，菜鸟还更进一步推出了涵盖预测、分仓的供应链管理——“全托管”服务。中哲尚慕集团去年加入了菜鸟“全托管”服务，将旗下GXG服饰品牌全国线上、线下所有渠道销售后的货品物流都委托给菜鸟来管理，由菜鸟仓提供发货、仓储、配送服务。“服饰与其他品类相比，款式型号多，但每个款式型号库存数量不多，要支撑全国线上、线下多渠道销售，对库存灵活性要求高。”菜鸟物流专家宋昌来说。

“‘全托管’的秘诀就在这里，在货品入驻菜鸟仓时，采用的是智能分仓方式，利用大数据测算，合理安排货品，使货品的结构更加合理，减少过去因布货不准导致的频繁异地调拨情况。”中哲尚慕集团副总裁兼电商总经理吴磊说，“加入‘全托管’服务后，GXG品牌库存的整体周转天数缩短30%，虽然有些货品库存反而增加，配送成本反而提升，但当、次日达提升率达到了行业水平的3倍。”

万霖介绍，目前在中国，菜鸟整个物流网络的合作伙伴已经超过3000家，所协同的仓库、转运中心、配送站点，总面积超过3000万平方米，覆盖2700多个区县，而且有1500多个区县实现了当日达和次日达。

建设枢纽节点，商品出海更容易

物流从来就不是区域性的事情，无论是“运进来”还是“送出去”，中国物流业已不可避免走向全球化时代，跨境物流日趋重要。

在智能物流骨干网的建设上，菜鸟将这一动作推向了全球，在全球设立6个世界级数字贸易中枢，包含多种物流业务模式运作；另外，还牵头与Lazada、一达通共同打造了全新的eHub全球电商通关贸易服务平台，并与马来西亚数字自由贸易区建立了专门的对接窗口，能够实现多种模式快速清关。中小企业可以通过菜鸟与一达通联合打造的一站式服务平台，获得运费实时报价、快速在线下单、贸易便捷通关、货物全程跟踪等一站式服务。

借助全球物流网络，国内企业的商品“出海”变得简单多了。“以前，想把商品送到海外消费者手中，找物流的过程就像打仗。”左右家私出口事业部总经理黄浩表示，一套家具送到海外消费者手中，至少需要两个货代公司，光是寻找的过程就要耗时半个月，有时甚至清关、运输、搬运、安装等环节得各找一个。“现在，线上我们一键就能完成发货，线下只需将货物发至国内仓库，便可全程托管，由菜鸟解决海运干线的整合和目的国的配送。”

解决了物流难题，企业跨境零售的规模效应逐步体现。“借助菜鸟的供应链方案，林氏木业在单量飙升10倍的同时，还降低了1/3的物流成本。”林氏木业电商负责人庞熙启说。

目前，菜鸟所协同的物流网络可以提供到224个国家的配送服务，并且有200多个海外仓储。而且，通过与海关、其他合作伙伴一起，“5年来把我们B2B的跨境时效从70天缩短到10个工作日。”万霖说，在平均时效10天的基础上，希望未来能够将跨境时效降至5天，然后逐步实现最终的72小时必达的愿景。

《 人民日报 》（ 2018年11月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)