深圳创新竞争力位居中国副省级城市第一

深圳特区报北京11月21日电（驻京记者 李萍）21日，首部《中国城市创新竞争力发展报告（2018）》蓝皮书在京发布，深圳在中国副省级城市创新竞争力排名中位居第一；同时深圳位列中国城市创新竞争力排名前三甲。
此次会议由中国科学技术交流中心、国际欧亚科学院中国科学中心、中共中央党校国际战略研究院、社科文献出版社等主办。“城市创新竞争力课题组”从创新基础竞争力、创新环境竞争力、创新投入竞争力、创新产出竞争力、创新可持续发展竞争力5个方面构建了指标评价体系进行评价。
对中国15个副省级城市创新竞争力评价结果显示，深圳创新竞争力得分最高，达57.6分，高于平均分22.6分，位居第一；广州44.4分，位居第二；杭州42.2分，位居第三。排名靠前的副省级城市，主要是由于创新基础竞争力、创新环境竞争力和创新投入竞争力3个二级指标排名靠前并日益呈现强势趋势，从而拉动部分副省级城市排序靠前。
其中，深圳的创新产出竞争力、创新基础竞争力、创新投入竞争力、创新可持续发展竞争力均位居副省级城市第一，得分分别为73.8、66.1、61.5、42.1，创新环境竞争力位列第5位，得分44.6。
“从城市创新竞争力综合排名来看，15个副省级城市排名居于前3位的分别是深圳、广州、杭州，而且15个副省级城市都处于第一梯队。”蓝皮书执行主编、福建师范大学经济学院院长黄茂兴说，这表明副省级城市创新竞争力总体较强，并显示出较强的实力和潜力。
同时，对中国274个城市创新竞争力综合排名显示，中国城市创新竞争力排在第1至10位的城市依次为北京、上海、深圳、天津、广州、苏州、杭州、西安、宁波、武汉。
其中，位列第3的深圳，城市创新产出竞争力最高，位居274个城市创新竞争力榜榜首；城市创新投入竞争力紧随北京位居第2；城市创新基础竞争力和城市创新可持续发展竞争力均位居第3。不过，深圳的城市创新环境竞争力相对较弱，居第8位。
蓝皮书指出，中国城市创新竞争力得分较高的城市主要分布在东部发达地区；中国城市创新竞争力得分呈阶梯状分布，只有3个城市的得分超过50分，即北京、上海、深圳；在5个二级指标中，创新产出竞争力对城市创新竞争力的贡献率最高，平均贡献率为33.8%，创新环境竞争力的贡献率次之，创新基础竞争力的贡献率最小。
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