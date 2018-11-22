原标题：国家医保局公布举报电话打击骗保

沈阳骗保事件发生后，昨日，国家医保局召开了首场发布会。国家医保局监管组牵头人黄华波表示，将在全国范围内开展专项行动“回头看”，专项行动时间也相应后延至明年1月。据悉，“回头看”将聚焦医疗机构诱导参保人员住院、零售药店刷卡套取基金、参保人员通过票据作假骗取基金等行为。同时，首次公布国家级举报电话，并要求各地建立举报奖励制度。

据了解，11月14日，央视《焦点访谈》曝光沈阳市两家医院骗取医保基金的案件，其中诊断是假的，病人是演的。新闻曝光后引发关注。对此，国家医保局表示，早在央视曝光之前的9月，国家医保局、国家卫健委、公安部和药监局联合印发《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动》，明确集中5个月的时间严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为，这也是国家医保局自组建以来首个专项行动，也是医保制度建立以来，首次专门打击欺诈骗保行为的全国性专项行动。

黄华波介绍，专项行动开展以来，通过公布监督电话，积极开展抽查，通过系统智能筛查、专项审查等通道，锁定一批线索目标，查处一批违法违规行为。比如，吉林长春市对761家存在违规行为的定点服务机构，予以解除医保服务协议、停网整顿、 年度考评分、责令整改等处罚，拒付违规金额1000余万元；浙江省约谈参保人员400多人次；山西省处理违规医疗机构309家、零售药店653家，追回医保基金151.35万元；河北唐山市暂停40家市本级定点医疗机构医保服务；陕西西安市追回违规费用106.73万元。 沈阳骗保事发后，国家医保局局长胡静林亲赴沈阳市于洪区济华医院现场督导案件查处工作。“这表明了专项行动的必要性，也反映出医保基金监管仍有很多漏洞。”黄华波指出，在此基础上，国家医保局又专门召开党组会，以沈阳骗保案为警示，研究在全国范围内建立医保基金监督长效机制。

综合判断当前医保基金监管工作形势，国家医保局决定在全国范围内开展专项行动“回头看”。该专项行动相应后延到2019年1月。据悉，“回头看”聚焦三个重点领域：一是医疗机构，重点查处诱导参保人员住院、盗刷和冒用参保人员社会保障卡、伪造医疗文书或票据、协助参保人员套取医保基金、虚记或多记医疗服务费用等行为。二是零售药店，重点查处串换药品，刷卡套取基金等行为。三是参保人员，重点查处通过票据作假骗取基金等行为。

据黄华波介绍，接下来将重点从三个方面推进该专项行动：一是加强督导，做好沈阳骗保案件后续处理工作；二是举一反三，开展专项行动自查工作回头看，确保专项行动取得成效；三是加快建设医疗保障基金监管长效机制，其中，国家医保局将充分利用大数据、信息技术，创新监管方式方法，并探索第三方参与基金监管，开展医保基金监管诚信体系建设，让违规违法者寸步难行。 文/本报记者 解丽

内存

国家医保局首设国家级举报电话

同时，国家医保局还面向全社会公布举报电话，并在2018年12月21日前，以举报信息为重点线索，查实违法违规行为，年底前要求各省份完成专项行动“回头看”书面报告。2019年1月，国家医保局将联合有关部门，对部分省份进行抽查复查。

据悉，打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动举报投诉电话，已于11月20日正式开通：010－89061396、010-89061397，电话接听时间为2018年11月20日至2019年1月20日，工作日内9:00-17:00。

这也是国家医保局首次设立国家级举报电话，并计划推出相应奖励机制，欢迎社会各方监督举报。

(责编：仝宗莉、杨曦)