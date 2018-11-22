支持中小企业发展文件出台在即 涉及财税融资

原标题：支持中小企业发展文件 出台在即 涉及财税融资

11月21日，在北京举行的全国首届中小微企业云服务大会新闻发布会上，工信部透露，正在牵头拟定支持中小企业发展的相关文件，涉及财税政策以及融资难、融资贵等问题，这一文件有望在近日通过国务院相关会议审议。

工信部中小企业局副局长秦志辉在会上表示，党中央、国务院高度重视民营企业和中小企业发展，11月1日召开的民营企业座谈会引起了各界的强烈共鸣，工信部作为促进中小企业发展的综合管理部门，正按照国务院副总理刘鹤等领导的要求，正在牵头拟定支持中小企业发展的相关文件。

秦志辉表示，文件的实质和根本点是进一步促进民营企业发展，涉及财税政策，包括融资难、融资贵的问题，以及为小微企业提供公共服务，同时怎么样更好地激发地方活力，文件已经征求相关部门的意见，近期很快就会上国务院有关会议审议。

秦志辉指出，现代信息技术为做好中小微企业服务提供了保障，将有力营造中小微企业健康发展的环境，高效促进中小微企业高质量发展。此次大会的举办，旨在构建中小微企业云服务生态体系，促进中小微企业云服务产业发展，打造中小微企业服务合作品牌，推动中小微企业创新发展。

(责编：朱江、杨曦)