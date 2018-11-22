铁路试点电子客票服务 推进报销凭证电子化

本报北京11月21日讯 记者王轶辰从中国铁路总公司获悉：11月22日起，铁路部门将在海南环岛高铁实行电子客票服务试点，努力改善旅客出行体验，为旅客提供更加方便快捷的服务。
铁路总公司有关部门负责人介绍，实行电子客票，就是将纸质车票承载的旅客运输合同凭证、乘车凭证、报销凭证功能相分离，依据有关法律条文规定，以电子数据作为铁路旅客承运合同凭证，推进乘车凭证无纸化和多样化，报销凭证逐步电子化。
该负责人说，实行电子客票后，旅客购票、检票、乘车等流程都将更加方便快捷。旅客购票时，通过网上购票的，购票成功后，可通过网站自行打印或下载购票信息单，也可在海南省内各车站售票窗口、自动售/取票机、代售点打印；通过售票窗口和自动售/取票机购票的，购票成功后，旅客将收到购票信息单，并可根据需要选择是否打印报销凭证。
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