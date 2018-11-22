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阶梯套餐推出 流量“放飞自我”

2018年11月22日08:30  来源：中国经济网
 
原标题：阶梯套餐推出 流量“放飞自我”

　　近日，中国移动宣布将在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陕西7省市率先试点推出手机资费阶梯套餐。换句话说，除套餐之外，国内手机上网将采取阶梯式单价模式收费。阶梯套餐与一般套餐具体有何不同？实行阶梯套餐意义何在？价格会更划算吗？针对网友关心的问题，本期主持人将一一解答。

　　网友：什么是阶梯套餐？

　　主持人：与阶梯式电价、阶梯式水价不同，阶梯套餐价格不是随用量增加呈阶梯状逐级递增。相反，流量阶梯套餐采用的是“逐级而下”方式，也就是用得越多越便宜。以上海移动为例，套餐月使用费为18元，包含80分钟全国主叫分钟数、来电显示，全国被叫免费；套餐外国内手机上网采取单价模式收费，根据消费者每月国内流量使用量分为4段，价格最低至0.005元/MB（折合5元/G）。相比现有流量计费规则，阶梯套餐有两大优势，一是用户用多少流量花多少钱，用的少花得少；二是流量用得越多单价越低。

　　网友：为什么要推出流量阶梯套餐？

　　主持人：阶梯套餐是运营商在无限量套餐后的一种应对策略，也是价格竞争下运营商理性发展的一个趋势。如今，打电话发短信的用户越来越少，流量支出越来越高，流量已成为3大运营商主要利润来源。根据工信部公布的最新数据，截至今年9月份，国内手机户均移动互联网接入流量已经突破5G。流量经营也成为运营商的主要竞争力，比如大流量套餐卡、互联网应用免流量卡等多种玩法，就是为了留住更多消费者。

　　网友：阶梯套餐是否意味着用户使用流量会更划算？

　　主持人：从上海移动发出的公告可以看出，18元/月的套餐并没有提及套餐内赠送免费流量，而且正式套餐具体细则还没有公布，相关新套餐内是否赠送流量还比较模糊，究竟能帮用户省多少钱还得看具体细则。

　　假设一位用户一个月用20G流量，以流量“阶梯套餐”最便宜一档的5元/G来计算，则需要支付流量费100元，这种计费方式，明显高于中国移动赠送20G流量的大流量系列套餐。而且，中国电信、中国联通早已经有了1元/G和1元1天无限量套餐等更优惠用户的方式。有业内人士表示，现在流量阶梯定价仅适用于流量使用较少的用户，抑或上网需求波动较大的客户使用，其他大量的日租卡、大流量套餐资费会更便宜。

　　（本期主持人 吉蕾蕾）

(责编：朱江、杨曦)
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