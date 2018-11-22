新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟

原标题：新机场高速路计划明年上半年建成
北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影/本报记者 黄亮
北京青年报记者昨日从北京市交通委了解到，服务于新机场的北京大兴国际机场高速公路已经建设超七成。今年12月上旬，项目节点工程“三线四桥”将进行转体施工，转体后，工程将实现团河路、轨道新机场线和高速路的“三线并轨”，市民到达新机场更加方便。北京大兴国际机场高速公路建成通车后，预计市民从南五环到达新机场仅需要20多分钟。
桥梁路基工程已基本完成
昨天上午10点，北青报记者在北京大兴国际机场高速公路施工现场看到，施工人员正在对道路摊铺中层沥青。
今年9月中旬，北京新机场名称确定为“北京大兴国际机场”，日前，北京市交通委路政局正式出具意见，将新机场高速公路命名为“北京大兴国际机场高速公路”。“北京大兴国际机场高速公路”也就是此前市民常说的新机场高速。该项目计划于明年上半年建成，新机场投入使用后，将成为市民前往新机场的主要道路。
据北京京投交通公司建设管理部部长张彦铎介绍，目前，北京大兴国际机场高速公路建设完成超70%，除部分节点工程外，目前桥梁工程、路基工程已基本完成，进入沥青路面铺筑阶段。
新机场高速桥梁占比近九成
张彦铎介绍，该工程是北京大兴国际机场外围“五纵两横”综合交通主干路网的重要组成部分。
项目起点为南五环团河桥东约450米处，终点至北京大兴国际机场北围界，主线全长约27公里，双向八车道，设计速度为每小时100至120公里。在27公里的道路上，桥梁占比很高，达到87%。
作为新机场主要干线，项目贯通后，预计市民开车从南五环到达新机场仅需要20多分钟。
下月将实现转体节点工程
北青报记者了解到，今年12月，施工方将实施高速路全线最大关键节点工程——“三线四桥”转体施工。因高速路上跨京沪铁路、下穿京沪高铁共形成4座桥梁（高速公路左右幅共2个桥、团河路1个桥、轨道交通新机场线1个桥） 。转体工程完成后，高速路将形成与轨道线、团河路三线并轨立体结构。
中铁十二局“三线四桥”转体项目负责人刘岗介绍，北京大兴国际机场高速公路的一个最大亮点就是“三线四桥”转体施工，是北京首例。刘岗说，转体施工大概需要一个半小时，机场高速、团河路率先启动转体，随后轨道交通新机场线再进行转体。
据了解，目前已完成桩基、承台等施工，正在进行转体前的各项检测、验收等相关准备工作。下一步将根据铁路部门相关批复组织开展后续转体施工，预计最快12月上旬实现4座桥梁转体施工。
文/本报记者 刘珜
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