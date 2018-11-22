中检院对长春两家制药企业超10万瓶狂犬病疫苗不予签发

人民网北京11月22日电 （朱江）据中国食品药品检定研究院（以下简称“中检院”）网站消息，日前，中检院对外发布《关于生物制品不予批签发信息公示表》（以下简称“公示表”），公示表显示，一个产品名称为“人用狂犬病疫苗(Vero细胞)”，批签发量为4.35万瓶，生产企业为吉林迈丰生物药业有限公司；另一个产品名称为“冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) ”，批签发量为5.72万瓶，生产厂家为长春卓谊生物股份有限公司，共计10.07万瓶。

中检院生物制品不予批签发信息公示表（签发日期：2018年10月29日至2018年11月5日）

中检院网站资料显示，中检院是国家食品药品监督管理局的直属事业单位，是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构，依法承担实施药品、生物制品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品、实验动物、包装材料等多领域产品的审批注册检验、进口检验、监督检验、安全评价及生物制品批签发，负责国家药品、医疗器械标准物质和生产检定用菌毒种的研究、分发和管理，开展相关技术研究工作。

众所周知，批签发是指国家食品药品监督管理总局对疫苗等生物制品，在上市之前进行的强制性检验、审核制度，是对疫苗安全的最后把关；而不予签发意味着该产品无法获得上市许可。

(责编：朱江、仝宗莉)