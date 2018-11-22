交通部：截至去年底 全国农村公路总里程已达到401万公里

人民网北京11月22日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，通报农村公路建设质量管理办法等相关内容，并回答记者提问。交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，截至2017年底，全国农村公路总里程已达到401万公里，占公路网总里程的84%，通硬化路乡镇和建制村分别达到99.4%和98.4%。

吴春耕表示，总体来看，目前农村公路建设规模仍然保持高位。农村公路建设项目具有多、广、散、小等特点，仍然存在项目建设管理粗放、质量把控能力不强、质量主体责任落实不到位、基层质量监管能力薄弱等问题，制约着农村公路质量水平的全面提升。

吴春耕指出，建好是基础，也是推进“四好农村路”高质量发展的内在要求和重要内容。近期，交通运输部组织修订并印发《农村公路建设质量管理办法》（简称《办法》），让农村公路建设质量管理有法可依、有章可循，落实农村公路参建各方质量责任，创新质量管理措施，提升农村公路质量耐久性，建成质量耐久、工程耐用、安全可靠的农村公路，让广大人民群众不仅能走得上，更要走得好、用得久，建设让党放心、让人民群众安心的民心工程。

《办法》聚焦当前农村公路建设质量管理中的突出问题，进一步明确了地方政府农村公路建设质量监管责任和施工企业质量主体责任，强化了农村公路质量关键环节管控。其中，在质量责任方面，明确了农村公路建设工程实行质量责任终身制；在监管机制方面，明确了按照分级负责原则，建立健全上下协调、控制有效、覆盖全面的农村公路建设质量齐抓共管的工作机制；在质量管控方面，根据农村公路建设特点和薄弱环节，强调严把设计关、材料关、施工首件关、质量公示关、过程把控关、工程验收关、质量考核关、信用评价关等“八大关口”，增强实践操作性；在监管措施方面，明确了发挥当地群众的质量监督作用，建立质量约谈和挂牌督办制度，督促落实农村公路质量责任。

《办法》还吸收了各地农村公路建设实践经验，提出加强农村公路全寿命周期质量管理，鼓励推行代建制、设计施工总承包、“建养一体化”等模式，鼓励有条件地区推行集约化建设、标准化施工、工厂化生产、信息化管理，推进农村公路建设实现现代工程管理。

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