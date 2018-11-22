沈阳铁路货运营销新政策服务企业货主

人民网沈阳11月22日电 11月21日，北风刺骨，寒意袭人。

上午9时许，中国铁路沈阳局集团有限公司通辽货运中心霍林河营业室货场机械轰鸣，人头攒动，身穿厚重棉服的铁路职工在装车现场紧张忙碌着，当最后一卷6吨重的铝带稳稳落到车底支架上时，盯控装载安全的货运中心安全质量部部长刘洪远和他的同事们长长舒了一口气。经过干部职工寒风中3个多小时的紧张作业，两车120吨铝带卷试装任务顺利完成。

试装的这两车铝带卷是内蒙古联晟新能源材料股份有限公司生产的铝产品，由于产品属贵重物资，运输过程中怕磕怕碰，该公司一直与多家公路配货公司合作，采取公路+海运+公路的运输方式，发往杭州、上隍等地区。

霍林河地区除了丰富的煤炭资源，铝锭、铝棒等有色金属产品也占据着一定的物流市场。但诸如铝带卷等贵重金属铁路没有专用的装运加固的工具，且运费价格成本较高，大部分铝产品游离于铁路物流之外。沈阳局集团公司以推进“公转铁”政策为契机，先后推出“一企一策”“物流总包”等货运营销新政策，他们指导货运中心发挥营销事业部“经纬结合”的立体营销网络的优势，将营销的视角转向这片营销领域。

通辽货运中心组织营业事业部人员进驻企业进行深入调查走访。通过走访了解到，铁路运输不受季节变化因素的影响，对高寒地区的企业来讲优势比较明显，如果铁路具备装车机械和加固工具，价格调整到合理范围内，企业比较倾向于铁路运输。沈阳局集团公司得到信息反馈，高度重视这个营销项目，指派专业技术人员现场为单件6吨的铝带卷设计装车方案，经过反复论证，最终设计制作了专用底座，采用“一座双卷”的方式使用C70装运。在装车机械上，由于传统的汽车吊吊索长，起吊后晃动大，安全性差。他们根据现场实际，对钩机作业臂进行改造，使稳妥快速吊装铝带卷变成现实。

为降低企业的物流成本，沈阳局集团公司还充分发挥货运中心区域货运营销的主体责任和所属企业的运输贸易、仓储等特色物流优势，合力为该企业提供受理、短驳、装卸等一整套的物流服务，并通过“一口价”的方式，把运费价格调整到合理范围之内。周全细致的运输方案，得到了企业的高度认可，决定通过先期的试装、试运，逐步开启与铁路合作运输的新方式。

试装结束后，联晟新能源材料股份有限公司孙云强副总经理握着霍林河营业室主任王志刚的手诚恳地说：“铁路有专业的物流团队，方案细致、服务周到，希望我们更多的铝产品坐上火车走出草原啊！”（王东 李季春）

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