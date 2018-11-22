支持民营经济 交通部提出降低企业物流成本等六点要求

人民网北京11月22日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，通报农村公路建设质量管理办法等相关内容，并回答记者提问。
针对记者提到“交通运输部在促进民营经济发展方面有何举措”时，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，交通运输是开放最早、最充分的行业之一，尤其是公路和水运是市场化改革最早、进程最快的领域。民营企业不仅在设施建设、装备创新、服务升级等方面发挥着重要作用，而且在物流快递、共享出行、自动驾驶等领域深耕细作，推动了互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合，成为行业发展的重要力量。
吴春耕强调，在新形势下，支持交通运输领域民营企业发展，是构建服务现代化经济体系的客观要求，也是推动交通运输高质量发展、加快建设交通强国的必然要求。
吴春耕指出，为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，交通运输部先后召开党组会、部务会进行学习并部署落实，目前交通运输部正在研究制定有利于交通运输领域民营经济发展的工作措施，并形成了初步方案：将在降低企业物流成本，拓展民营企业投资渠道，完善交通运输现代市场体系，完善政策制定执行体系，优化营商环境，全面加强作风建设等六个方面推出系列措施。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】