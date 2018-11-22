支持民营经济 交通部提出降低企业物流成本等六点要求

人民网北京11月22日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，通报农村公路建设质量管理办法等相关内容，并回答记者提问。

针对记者提到“交通运输部在促进民营经济发展方面有何举措”时，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，交通运输是开放最早、最充分的行业之一，尤其是公路和水运是市场化改革最早、进程最快的领域。民营企业不仅在设施建设、装备创新、服务升级等方面发挥着重要作用，而且在物流快递、共享出行、自动驾驶等领域深耕细作，推动了互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合，成为行业发展的重要力量。

吴春耕强调，在新形势下，支持交通运输领域民营企业发展，是构建服务现代化经济体系的客观要求，也是推动交通运输高质量发展、加快建设交通强国的必然要求。

吴春耕指出，为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，交通运输部先后召开党组会、部务会进行学习并部署落实，目前交通运输部正在研究制定有利于交通运输领域民营经济发展的工作措施，并形成了初步方案：将在降低企业物流成本，拓展民营企业投资渠道，完善交通运输现代市场体系，完善政策制定执行体系，优化营商环境，全面加强作风建设等六个方面推出系列措施。

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