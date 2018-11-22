【国策说】李铁：应给与共享经济更多宽容

过去两年共享经济发展迅猛，但今年以来，网约车和共享单车暴露的问题引发了全社会的广泛关注，也让人们对城市治理者产生质疑。在11月20日举行的“共建共治推动共享单车健康发展”研讨会上，中国城市和小城镇改革发展中心、首席经济学家李铁指出，当前，社会应该给与共享经济这一新生事物更多宽容，任何一种新兴事物既面临着可能的技术短板，同时也会存在突发性的事件和问题。不能“劣币驱逐良币”，因为大家都是受益者，每个城市居民都需要它。

共享经济和新经济、信息产业、互联网、物联网、大数据有关，重点是面向社会服务，同时具有公共产品的特征。目前对人们影响最大的就是外卖、共享单车、共享汽车。据统计，我国的网约车用户到2018年底预计达3.12亿人。截止到2018年6月，网上订外卖用户规模和手机网上订外卖用户规模分别高达3.64亿、3.44亿，而共享单车的的用户规模也从2017年12月的2.21亿增加到2018年6月的2.45亿。

李铁谈到，当下共享经济存在的问题主要包括竞争造成的资源浪费、涉及安全的技术瓶颈有待解决、新经济盈利模式等问题。最重要的问题就是涉及传统利益主体的矛盾尚未有效解决。网约车出了三起安全事故造成社会这么大的反应，是受出租车公司的利益影响，单车也和政府举办的单车公司的利益有关，这种舆论就会影响到政府的责任，政府不愿意担责，直接采取简单粗暴的方式。

“新生事物是不是成为政府治理的矛盾的焦点，这需要政府转变观念进行机制创新，而共享经济企业要站在城市治理的角度来判断问题。企业更多的考虑收益，政府更多的考虑治理，两者之间的沟通尤为重要。”

李铁认为，我国正处于快速的发展时期，现在通过城镇化发展最大的是8.2亿人口，这8.2亿在2035年达到10亿左右，几百万人口的城市甚至千万人口的城市，城市治理要面临巨大问题和挑战，那么共享经济对中国未来的城市发展资源的利用、低碳型的发展目标都具有非常重要的价值。

他建议，一是政府要包容，站在担责的角度考虑问题；二是合理区分社会产品和准公共产品。共享单车属于公共产品更为突出，政府可以购买很多服务，包括它的维修、维护、站点停放的过程。有了停车装置、停车棚，共享单车乱停放自然而然解决了；三是建立规则，遏制过度竞争导致的资源浪费；四是强化技术手段创新，强化安全管理，对于共享单车来讲强化减少浪费；五，生态文明是2035战略规划发展重要的组成部分，那么生态文明一定离不开共享模式，把它作为中国生态文明城市、生态持续发展的非常重要的促进手段，纳入到这个战略，所有共享经济的企业日子好过的多。

最后，李铁特别强调，要加强社会正面宣传。“滴滴出事以后，社会舆论基本上都是炮轰，实际上，不论是炮轰滴滴还是炮轰单车都是炮轰我们自己，我们都是它的受益者，政府一旦采取措施大家都不方便。不能‘劣币驱逐良币’，难道还要让黑车回来，有了外卖还让它取消吗？这个过程中政府、社会应该采取怎样的宽容态度，怎样客观地评价，都值得思考。我觉得未来还可能出现任何突发性的事件和问题时，我们需要以积极的心态面对，而恰恰我们在这方面做的远远不够。”（人民日报中央厨房·国策说工作室）

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