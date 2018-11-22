警惕数据泄露风险 三大科技手段交叉为数据隐私上“密钥”

人民网北京11月22日电（张文婷）眼下，蓬勃发展的金融科技，正在对保险、金融等行业进行重塑与革新，与之相对应的数据泄露风险也传导进入保险、金融领域，并与行业特征融合，引发新的风险隐患。近日，众安科技CTO李雪峰在接受记者采访时表示，保险、金融等行业面临的问题，已经无法用单一科技解决，而是必须多种科技融合落地，打造无边界、多支撑的“多轮车”，才能满足行业需求，促进经济快速健康发展。

据李雪峰介绍，目前正在研究通过推动区块链、人工智能、密码学三大学科的交叉融合，为数据隐私保护上“密钥”。

多项研究报告显示，在这个信息化时代，如何更好的保护数据隐私仍然是世界性的难题。例如，在云计算和大数据的技术环境下，原有的客户信息安全问题会更加突出，一旦发生信息泄露，造成的影响将更加广泛，产生的后果会更难消除。又如，在未来无人驾驶技术普及的环境下，设备劫持和远程控制带来的数据泄露风险也给相关的保险业务本身带来了不小挑战。

尤其在人工智能领域，需要数据来建立数据系统的智能化，但由于数据隐私问题难以解决，而世界范围内对数据资产保护的态度越来越严厉，导致所需的数据源陷入枯竭，严重阻碍了人工智能的发展。

面对层出不穷的数据隐私泄漏事件，多个国家的监管部门也开始出台相关条例，加快完善隐私保护手段，引导金融机构对数据的规范应用。李雪峰认为，可以通过布局通证经济来促进不同场景、不同业态下资产的流通，进一步打破业务边界，激活资产价值。同时，资产的通证化，不仅充分衍生数字资产的金融创新和加速价值流通，同时确保用户个人对数据隐私的控制权，实现把数据控制权还给用户。

所谓通证，是指一种虚拟的数字凭证，目前仅存在于区块链的世界里。通证经济则是借助通证这一加密数字资产的金融属性，把标准或者非标的商品及服务进行通证化映射，让它们在区块链的空间内进行低摩擦、甚至零成本的交易和切割，将数字资产的金融业务充分衍生出来。

有区块链专家认为，通证经济是正在崛起的第三个经济体系，是一个与互联网平行、全新形态的数字经济体系，其规模将是互联网经济的十倍甚至百倍。

据了解，目前，众安科技已将资产通证应用于保险领域，为保险行业提供一致的接口，保证资产的流通性。

对于未来通证经济的发展，李雪峰表示，通证经济的发展可促进不同场景、不同业态下资产的流通，进一步打破业务边界，激活资产价值。同时，保险、金融、科技、医疗、旅游、产权交易、监管机构等生态打通后，也将反哺保险、金融行业的运作，为行业发展提供更广阔的空间。

(责编：白宇)